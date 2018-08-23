«Деньги тратили много на что»: прокуратура нашла нарушения при строительстве ЖК на Зорге

Стройка ЖК «Времена года» остановлена, констатировала прокуратура
Стройка ЖК «Времена года» остановлена, констатировала прокуратура

После жалоб дольщиков прокуратура Кировского района Новосибирска провела проверку строительной компании «Авангардстрой», которая входит в группу компаний «ПТК-30», — сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.


По информации прокуратуры, поводом для проверки стали жалобы дольщиков и многочисленные акции протеста из-за невыплаченной зарплаты работников на стройплощадках компании. Согласно сервису «Контур.Фокус», ООО «Авангардстрой» возглавляет Антон Коновалов.


«Юридическое лицо (ООО "Авангардстрой". — А.С.) входит в группу компаний "ПТК-30" и осуществляет строительство ЖК "Времена года" по адресу улица Зорге, дом 229/1. В настоящее время строительные работы остановлены из-за нехватки денежных средств», — сообщили в прокуратуре.


Прокуроры выявили «нецелевое использование денежных средств участников долевого строительства». По информации прокуратуры, всего в строительстве многоквартирных домов принимало участие более 80 физических и юридических лиц. 


«Проверка началась в марте этого года, и закончилась она 21 августа. Проверка связана с дольщиками <…>. Объёмный процесс, много томов информации. <…> 


Деньги тратили много на что. Например, на расчёт с иными контрагентами. Сумма ещё будет устанавливаться, это особо крупный размер. 


<…> Будет выясняться, причастен ли к этому Коновалов, кто вообще к этому причастен. Речь идёт о трёх объектах разной готовности, у них один адрес», — рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Кировского района Павел Дмитроченков.


Получить комментарий у Антона Коновалова и руководителя ГК «ПТК-30» Владимира Коновалова пока не удалось. 


Сейчас материалы прокурорской проверки направили в органы предварительного расследования — там будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенного в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.


Группа «ПТК-30» в последние месяцы оказалась под пристальным вниманием правоохранительных органов. Сперва начали бунтовать рабочие на стройках, а затем под следствие попал руководитель и совладелец целого ряда входящих в группу компаний Антон Коновалов. Среди дольщиков строящихся домов «ПТК-30» началась паника: в сообществах компании в соцсетях они каждый день оставляют множество сообщений, которые чаще всего остаются без ответа. Корреспондент НГС поговорил с дольщиками, а гендиректор группы Владимир Коновалов честно описал ситуацию на каждом из проектов компании.

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