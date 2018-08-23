«Деньги тратили много на что»: прокуратура нашла нарушения при строительстве ЖК на Зорге

Стройка ЖК «Времена года» остановлена, констатировала прокуратура

После жалоб дольщиков прокуратура Кировского района Новосибирска провела проверку строительной компании «Авангардстрой», которая входит в группу компаний «ПТК-30», — сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.







По информации прокуратуры, поводом для проверки стали жалобы дольщиков и многочисленные акции протеста из-за невыплаченной зарплаты работников на стройплощадках компании. Согласно сервису «Контур.Фокус», ООО «Авангардстрой» возглавляет Антон Коновалов.





«Юридическое лицо (ООО "Авангардстрой". — А.С.) входит в группу компаний "ПТК-30" и осуществляет строительство ЖК "Времена года" по адресу улица Зорге, дом 229/1. В настоящее время строительные работы остановлены из-за нехватки денежных средств», — сообщили в прокуратуре.





Прокуроры выявили «нецелевое использование денежных средств участников долевого строительства». По информации прокуратуры, всего в строительстве многоквартирных домов принимало участие более 80 физических и юридических лиц.





«Проверка началась в марте этого года, и закончилась она 21 августа. Проверка связана с дольщиками <…>. Объёмный процесс, много томов информации. <…>





Деньги тратили много на что. Например, на расчёт с иными контрагентами. Сумма ещё будет устанавливаться, это особо крупный размер.





<…> Будет выясняться, причастен ли к этому Коновалов, кто вообще к этому причастен. Речь идёт о трёх объектах разной готовности, у них один адрес», — рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Кировского района Павел Дмитроченков.





Получить комментарий у Антона Коновалова и руководителя ГК «ПТК-30» Владимира Коновалова пока не удалось.





Сейчас материалы прокурорской проверки направили в органы предварительного расследования — там будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенного в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.





Группа «ПТК-30» в последние месяцы оказалась под пристальным вниманием правоохранительных органов. Сперва начали бунтовать рабочие на стройках, а затем под следствие попал руководитель и совладелец целого ряда входящих в группу компаний Антон Коновалов. Среди дольщиков строящихся домов «ПТК-30» началась паника: в сообществах компании в соцсетях они каждый день оставляют множество сообщений, которые чаще всего остаются без ответа. Корреспондент НГС поговорил с дольщиками, а гендиректор группы Владимир Коновалов честно описал ситуацию на каждом из проектов компании.

