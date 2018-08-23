Деталь фуры влетела в стекло встречному «Форду» на Кирова
Утром 23 августа на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска оторвавшаяся от фуры запчасть отлетела во встречную машину и повредила ей стекло.
Ford Mondeo ехал со стороны улицы Алтайской в направлении Дунайской, а фура Freightliner — ему навстречу, сообщили аварийные комиссары «Автоспас».
«В пути следования от подвески фуры отлетает крепление и отлетает на встречную полосу, где бьёт по стеклу "Форда", потом по его крыше», — описали ситуацию в «Автоспасе».
Аваркомы уточнили, что ДТП случилось в 9:10 возле дома
Этим летом ещё одно необычное ДТП произошло на улице Жуковского в Заельцовском районе — оторвавшееся колесо BMW отлетело во встречный автомобиль.
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Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospasrus