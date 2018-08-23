Деталь фуры влетела в стекло встречному «Форду» на Кирова

У фуры оторвалось крепление подвески — запчасть отлетела в «Форд»
У фуры оторвалось крепление подвески — запчасть отлетела в «Форд»

Утром 23 августа на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска оторвавшаяся от фуры запчасть отлетела во встречную машину и повредила ей стекло.


Ford Mondeo ехал со стороны улицы Алтайской в направлении Дунайской, а фура Freightliner — ему навстречу, сообщили аварийные комиссары «Автоспас».


«В пути следования от подвески фуры отлетает крепление и отлетает на встречную полосу, где бьёт по стеклу "Форда", потом по его крыше», — описали ситуацию в «Автоспасе».


Аваркомы уточнили, что ДТП случилось в 9:10 возле дома № 301 по улице Кирова — недалеко от остановки «Дунайская». Водитель «Форда» не пострадал.


В аварии обошлось без травм
В аварии обошлось без травм


Машины ехали навстречу друг другу 
Машины ехали навстречу друг другу 


Отлетевшая запчасть не только разбила стекло легковой машины, но и оставила вмятину на её крыше
Отлетевшая запчасть не только разбила стекло легковой машины, но и оставила вмятину на её крыше


Авария случилась недалеко от остановки «Дунайская»
Авария случилась недалеко от остановки «Дунайская»


Этим летом ещё одно необычное ДТП произошло на улице Жуковского в Заельцовском районе — оторвавшееся колесо BMW отлетело во встречный автомобиль.

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