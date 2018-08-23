Деталь фуры влетела в стекло встречному «Форду» на Кирова

У фуры оторвалось крепление подвески — запчасть отлетела в «Форд»

Утром 23 августа на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска оторвавшаяся от фуры запчасть отлетела во встречную машину и повредила ей стекло.







Ford Mondeo ехал со стороны улицы Алтайской в направлении Дунайской, а фура Freightliner — ему навстречу, сообщили аварийные комиссары «Автоспас».







«В пути следования от подвески фуры отлетает крепление и отлетает на встречную полосу, где бьёт по стеклу "Форда", потом по его крыше», — описали ситуацию в «Автоспасе».





Аваркомы уточнили, что ДТП случилось в 9:10 возле дома № 301 по улице Кирова — недалеко от остановки «Дунайская». Водитель «Форда» не пострадал.





В аварии обошлось без травм





Машины ехали навстречу друг другу





Отлетевшая запчасть не только разбила стекло легковой машины, но и оставила вмятину на её крыше





Авария случилась недалеко от остановки «Дунайская»





Этим летом ещё одно необычное ДТП произошло на улице Жуковского в Заельцовском районе — оторвавшееся колесо BMW отлетело во встречный автомобиль.

