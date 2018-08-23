Электричку до Искитима отменяют из-за нехватки пассажиров по выходным
С 1 сентября отменяется пригородный поезд в Искитим из-за малого пассажиропотока.
Изменения в графике коснутся и обратной электрички из Искитима в Новосибирск.
«В связи со снижением пассажиропотока на южном направлении в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги с 1 сентября отменяются два пригородных электропоезда:
Железнодорожники уточняют, что эти электрички назначались на летний период и начали курсировать 2 июня. Электрички ходили один раз в день. Согласно расписанию, электричка
Дополнительную информацию о расписании пригородных электропоездов можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона, на официальном сайте компании «Экспресс-пригород» и по телефонам 050 или 8(383) 229–25–67.
Железнодорожники уже не первый раз за этот год вносят коррективы в расписание электричек. Ранее из-за работ на перегоне Восточная — Буготак поменялось расписание 40 электропоездов.
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Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой