Электричку до Искитима отменяют из-за нехватки пассажиров по выходным

Электрички отменяют из-за низкого пассажиропотока
Электрички отменяют из-за низкого пассажиропотока

С 1 сентября отменяется пригородный поезд в Искитим из-за малого пассажиропотока.


Изменения в графике коснутся и обратной электрички из Искитима в Новосибирск. 


«В связи со снижением пассажиропотока на южном направлении в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги с 1 сентября отменяются два пригородных электропоезда: № 6653 Новосибирск — Искитим и № 6656 Искитим — Новосибирск, курсирующие по субботам и воскресеньям», — сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».


Железнодорожники уточняют, что эти электрички назначались на летний период и начали курсировать 2 июня. Электрички ходили один раз в день. Согласно расписанию, электричка № 6653 из Новосибирска отправлялась в 11:03, а № 6656 уезжала из Искитима в 14:56.


Дополнительную информацию о расписании пригородных электропоездов можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона, на официальном сайте компании «Экспресс-пригород» и по телефонам 050 или 8(383) 229–25–67.


Железнодорожники уже не первый раз за этот год вносят коррективы в расписание электричек. Ранее из-за работ на перегоне Восточная — Буготак поменялось расписание 40 электропоездов.

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