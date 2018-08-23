Водителей и пешеходов предупредили об отключении светофоров на Станиславского

Светофоры на перекрёстке Станиславского и Немировича-Данченко не будут работать до вечера
Светофоры на перекрёстке Станиславского и Немировича-Данченко не будут работать до вечера

Сегодня, 23 августа, на шесть часов погаснут светофоры на перекрёстке Станиславского и Немировича-Данченко на границе Ленинского и Кировского районов Новосибирска.


Отключение продлится с 10:00 до 16:00. Связано оно с плановыми работами по реконструкции светофора, сообщили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).


Также сейчас нерегулируемым останется перекрёсток у театра «Старый дом» на Большевистской. «Там короткое замыкание. Включено жёлтое мигание. В первой половине дня проблема будет устранена», — пояснили в СМЭУ, добавив, что бригада работает на месте с самого утра.


Из-за грозы, обрушившейся на Новосибирск в июне, потоки дождевой воды смыли тротуарную плитку в парке «Городское начало». Кроме того, во всём городе наблюдались массовые перебои в работе светофоров, а во дворах жилых домов упавшими деревьями придавило несколько автомобилей.

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