Средняя зарплата новосибирских бюджетников превысила 35 тысяч рублей

Больше всех получают работники в области искусства и организации развлечений
Больше всех получают работники в области искусства и организации развлечений

Аналитики Новосибирскстата подсчитали среднюю зарплату бюджетников в Новосибирской области за первые 6 месяцев 2018 года — зарплата новосибирцев превысила 35 тысяч рублей.


Так, по данным аналитиков, средняя зарплата бюджетников в регионе составила 35 644 рубля в месяц.


Средняя зарплата работников бюджетных организаций федерального уровня составила 44 124 рубля, областного уровня — 36 193 рубля, а муниципального — 28 915 рублей.


Самые высокие в опубликованной 22 августа статистике зарплаты — в области искусства и организации развлечений (39 673 рубля), а также у работников сферы здравоохранения (36 644 рубля). Самые низкие — в сфере дошкольного образования (23 460 рублей).


Всего на повышение зарплат бюджетников правительство России выделило в 2018 году 14,5 миллиардов рублей. Около половины этих денег будет потрачено в сфере образования.

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