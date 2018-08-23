Средняя зарплата новосибирских бюджетников превысила 35 тысяч рублей
Аналитики Новосибирскстата подсчитали среднюю зарплату бюджетников в Новосибирской области за первые 6 месяцев 2018 года — зарплата новосибирцев превысила 35 тысяч рублей.
Так, по данным аналитиков, средняя зарплата бюджетников в регионе составила 3
Средняя зарплата работников бюджетных организаций федерального уровня составила 4
Самые высокие в опубликованной 22 августа статистике зарплаты — в области искусства и организации развлечений (
Всего на повышение зарплат бюджетников правительство России выделило в 2018 году 14,5 миллиардов рублей. Около половины этих денег будет потрачено в сфере образования.
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Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой