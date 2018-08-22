Рассекречено фото салона лимузина Путина

Компания Аurusmotors, производящая новую серию машин Aurus для кортежа президента РФ, опубликовала изображения салона модели Senat, на удлиненной версии которой передвигается Владимир Путин.









«В стилевых решениях автомобилей Aurus прослеживается монументальность и величие, свойственные высокому статусу представительских автомобилей. Высококачественные отделочные материалы: лучшая натуральная кожа российского производства, древесина ценных пород», — сообщает пресс-служба Aurus.









Салон оформлен в темных тонах, имеет несколько цифровых экранов, в отделке преобладают кожа, дерево коричневых оттенков, металл. Двухспицевый руль интересен тем, что не повторяет ни одно из решений мирового автопрома. Цены на эти автомобили еще не объявлены, но предполагается, что это будут миллионы рублей.









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