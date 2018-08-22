Дерево оборвало провода во дворе за Красным проспектом: жители остались без света

Дерево упало около 13 часов дня
Дерево упало около 13 часов дня

Сегодня днём, 22 августа, в Заельцовском районе Новосибирска дерево упало на провода во дворе за Красным проспектом.


Жители домов на 1-й улице Шевцовой остались без света до самого вечера.


«У нас на всей улице света нет. Из подъезда выходишь, у нас провода прямо под ногами. Везде, где только уже ни звонили, говорят: "Ждите, не вы одни". А в жилищной инспекции сказали: "Что вы, одни такие? Сегодня пол-Новосибирска деревьев попадало и сидят без света"», — рассказала корреспонденту НГС жительница дома № 41 Ольга Черкасская. 


По информации женщины, дерево упало около 13 часов дня. 


«Я был на работе, супруга была и дети — все перепугались. Все дело в том, что когда оно упало на провода, все очень громко, сверкнуло. Провода оборвало и замкнуло. Они там лежат возле подъезда и на дороге. Лежат, со столбов висят. Мы, конечно, надеемся, что они не под напряжением, но их никто не трогает», — отметил другой житель того же дома, Семён Михеенко.


В диспетчерской УК «Спас-дом» корреспонденту НГС сообщили, что заявка от дома по 1-й Шевцовой, 41 передана в РЭС. 


НГС отправил в РЭС запрос по ситуации.


Сильный ветер в Новосибирске оставляет последствия с самого утра. Например, рано утром ветер сорвал с крыши дома на Римского-Корсакова кирпичи


Как рассказали прежде в пресс-центре мэрии, сегодня из-за сильного ветра в разных районах Новосибирска упали 14 деревьев (по информации на 17:00), также из-за погоды оборваны 13 проводов. В частности, одно дерево упало сегодня на автомобиль в центре города.

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