Новосибирец погиб от укуса клеща в Заельцовском парке

Все трое мужчин, умерших от клещевого энцефалита, слишком поздно обратились за медицинской помощью
Все трое мужчин, умерших от клещевого энцефалита, слишком поздно обратились за медицинской помощью

Трое мужчин — жителей Новосибирской области — умерли от клещевого энцефалита этим летом. По словам врачей, они не только не были привиты, но и вовремя не обратились за медицинской помощью.


«В Новосибирской области зарегистрировано три летальных исхода от клещевого энцефалита. Все умершие — мужчины трудоспособного возраста, постоянно проживали в Новосибирске», — рассказали корреспонденту НГС в министерстве здравоохранения региона.


В ведомстве уточнили, что эти мужчины не были привиты от клещевых инфекций, а также «своевременно не обратились за медицинской помощью после укуса клеща». Двоих из этих мужчин клещи укусили в сёлах — в Плотниково и в Ояше, третьего мужчину энцефалитный клещ укусил в Заельцовском парке.


По информации министерства здравоохранения, лидерами по укусам клещей этим летом стали Бердск (1071 обращение), Искитимский район (862 обращения) и Тогучинский район (525 обращений).


Сейчас врачи призывают делать прививки от ещё одного опасного сезонного вируса — гриппа. По расчётам властей, с осени 2018 года вакцинировать должны более 1,4 миллиона жителей Новосибирской области.

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