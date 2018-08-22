На стройке около станции метро «Октябрьская» упал автокран

Во время проишествия никто не пострадал, здания также не разрушились
Во время проишествия никто не пострадал, здания также не разрушились

Вечером 22 августа в Октябрьском районе Новосибирска упал автомобильный кран. Происшествие случилось на Садовой, 20, недалеко от станции метро «Октябрьская».


Фотографию с упавшим краном в редакцию после 18:00 прислал читатель — он предположил, что кран сдуло ветром.


Представители застройщика опровергли это предположение.


«Он завалился не из-за ветра, а из-за того, что просто крановщик неправильно выставил его и потянул груз не рассчитанный. Там всё нормально — травм ни у кого нет», — рассказали корреспонденту НГС в отделе рекламы концерна «Сибирь», который ведёт стройку на Садовой.


Кран в ближайшее время поднимут, уточнили в компании.


Концерн «Сибирь» строит на этом месте 17-этажный дом класса комфорт - подробнее об этом НГС рассказывал прежде.


Кран завалился на бок на улице Садовой
Кран завалился на бок на улице Садовой


Год назад похожий случай произошёл на одной из строек на окраине города — тогда крановщик также не пострадал.

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