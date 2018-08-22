На стройке около станции метро «Октябрьская» упал автокран
Вечером 22 августа в Октябрьском районе Новосибирска упал автомобильный кран. Происшествие случилось на Садовой, 20, недалеко от станции метро «Октябрьская».
Фотографию с упавшим краном в редакцию после 18:00 прислал читатель — он предположил, что кран сдуло ветром.
Представители застройщика опровергли это предположение.
«Он завалился не из-за ветра, а из-за того, что просто крановщик неправильно выставил его и потянул груз не рассчитанный. Там всё нормально — травм ни у кого нет», — рассказали корреспонденту НГС в отделе рекламы концерна «Сибирь», который ведёт стройку на Садовой.
Кран в ближайшее время поднимут, уточнили в компании.
Концерн «Сибирь» строит на этом месте 17-этажный дом класса комфорт - подробнее об этом НГС рассказывал прежде.
Год назад похожий случай произошёл на одной из строек на окраине города — тогда крановщик также не пострадал.
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Елена Громкова
Фото читателя НГС