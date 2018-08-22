На стройке около станции метро «Октябрьская» упал автокран

Во время проишествия никто не пострадал, здания также не разрушились

Вечером 22 августа в Октябрьском районе Новосибирска упал автомобильный кран. Происшествие случилось на Садовой, 20, недалеко от станции метро «Октябрьская».





Фотографию с упавшим краном в редакцию после 18:00 прислал читатель — он предположил, что кран сдуло ветром.





Представители застройщика опровергли это предположение.





«Он завалился не из-за ветра, а из-за того, что просто крановщик неправильно выставил его и потянул груз не рассчитанный. Там всё нормально — травм ни у кого нет», — рассказали корреспонденту НГС в отделе рекламы концерна «Сибирь», который ведёт стройку на Садовой.





Кран в ближайшее время поднимут, уточнили в компании.





Концерн «Сибирь» строит на этом месте 17-этажный дом класса комфорт - подробнее об этом НГС рассказывал прежде.





Кран завалился на бок на улице Садовой





Год назад похожий случай произошёл на одной из строек на окраине города — тогда крановщик также не пострадал.