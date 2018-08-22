Дерево упало на «Тойоту» в центре Новосибирска — машина оказалась в ловушке

Вечером 22 августа возле здания Новосибирского художественного музея клён упал на автомобиль Toyota Corolla — по предварительной информации, владелец машины не пострадал.





Дерево упало на автомобиль сегодня около 16:45





О происшествии корреспонденту НГС в 17:30 рассказал очевидец Илья Денисов — он отметил, что дерево упало на «Тойоту» рядом с художественным музеем. Из-за этого проезжая часть улицы Свердлова сейчас заблокирована для проезда автомобилей.







Сейчас на месте работают полицейские.







В момент, когда дерево упало на «Тойоту», в автомобиле никого не было





«В 16:45 поступило сообщение в полицию о том, что на улице Свердлова действительно на автомобиль Toyota Corolla упала макушка дерева — это предварительная информация. Сотрудники полиции на место немедленно выехали. Сейчас уже установлено, что в автомобиле никого не было», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, добавив, что полицейские проверяют обстоятельства инцидента.





Сегодня ветер уронил 14 деревьев в разных районах Новосибирска — по данным мэрии, никто не пострадал





Как рассказали НГС в пресс-центре мэрии, сегодня из-за сильного ветра в разных районах Новосибирска упали 14 деревьев (по информации на 17:00), также из-за погоды оборваны 13 проводов.







«Пострадавших при данных происшествиях нет», — заверили в мэрии.







Особенно чувствительным к сегодняшней непогоде оказался Ленинский район, где из-за порывов ветра на тротуар стали сыпаться кирпичи. Синоптики обещают, что погода улучшится уже в ближайшие дни — в субботу в Новосибирске будет +25 градусов. Ветер, согласно прогнозу, тоже начнёт постепенно ослабевать.

