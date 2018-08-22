Дерево упало на «Тойоту» в центре Новосибирска — машина оказалась в ловушке

Вечером 22 августа возле здания Новосибирского художественного музея клён упал на автомобиль Toyota Corolla — по предварительной информации, владелец машины не пострадал.


Дерево упало на автомобиль сегодня около 16:45
Дерево упало на автомобиль сегодня около 16:45


О происшествии корреспонденту НГС в 17:30 рассказал очевидец Илья Денисов — он отметил, что дерево упало на «Тойоту» рядом с художественным музеем. Из-за этого проезжая часть улицы Свердлова сейчас заблокирована для проезда автомобилей.


Сейчас на месте работают полицейские.


В момент, когда дерево упало на «Тойоту», в автомобиле никого не было
В момент, когда дерево упало на «Тойоту», в автомобиле никого не было


«В 16:45 поступило сообщение в полицию о том, что на улице Свердлова действительно на автомобиль Toyota Corolla упала макушка дерева — это предварительная информация. Сотрудники полиции на место немедленно выехали. Сейчас уже установлено, что в автомобиле никого не было», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, добавив, что полицейские проверяют обстоятельства инцидента.


Сегодня ветер уронил 14 деревьев в разных районах Новосибирска — по данным мэрии, никто не пострадал 
Сегодня ветер уронил 14 деревьев в разных районах Новосибирска — по данным мэрии, никто не пострадал 


Как рассказали НГС в пресс-центре мэрии, сегодня из-за сильного ветра в разных районах Новосибирска упали 14 деревьев (по информации на 17:00), также из-за погоды оборваны 13 проводов.


«Пострадавших при данных происшествиях нет», — заверили в мэрии.


Особенно чувствительным к сегодняшней непогоде оказался Ленинский район, где из-за порывов ветра на тротуар стали сыпаться кирпичи. Синоптики обещают, что погода улучшится уже в ближайшие дни — в субботу в Новосибирске будет +25 градусов. Ветер, согласно прогнозу, тоже начнёт постепенно ослабевать.

Прочтений: 1215

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено