Власти заказали медали для трудолюбивых новосибирцев за 1 миллион рублей
Власти Новосибирска заказали 4 тысячи нагрудных знаков для трудолюбивых жителей города.
Муниципальное «Хозяйственное управление» разместило заказ на 1,4 миллиона рублей для изготовления знаков «За труд на благо города» и футляров к ним.
«На аверсе основы памятного знака должны быть изображены глянцевые объемные изображения самолета Су-34, символа науки, элементов Бугринского моста через реку Обь и памятной даты "125 лет". На реверсе основы памятного знака в верхней части должна быть расположена выпуклая лента с надписью "За труд на благо города", в центре знака — глянцевый объёмный герб города Новосибирска», — говорится в документах госзакупки.
Цвет всех деталей знака должен быть золотистым и глянцевым.
Стоимость знаков оценивается в 1 миллион 78 тысяч рублей, футляров — более 321 тысячи рублей.
Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, когда и кому вручат эти знаки.
В конце прошлого года власти размещали аналогичную закупку на 20 тысяч памятных знаков.
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Елена Громкова
Эскиз предоставлен пресс-центром мэрии Новосибирска