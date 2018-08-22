Власти заказали медали для трудолюбивых новосибирцев за 1 миллион рублей

Все изображения, надписи и цифры основы знака должны быть объёмными, отмечается в документах
Все изображения, надписи и цифры основы знака должны быть объёмными, отмечается в документах

Власти Новосибирска заказали 4 тысячи нагрудных знаков для трудолюбивых жителей города.


Муниципальное «Хозяйственное управление» разместило заказ на 1,4 миллиона рублей для изготовления знаков «За труд на благо города» и футляров к ним.


«На аверсе основы памятного знака должны быть изображены глянцевые объемные изображения самолета Су-34, символа науки, элементов Бугринского моста через реку Обь и памятной даты "125 лет". На реверсе основы памятного знака в верхней части должна быть расположена выпуклая лента с надписью "За труд на благо города", в центре знака — глянцевый объёмный герб города Новосибирска», — говорится в документах госзакупки.


Цвет всех деталей знака должен быть золотистым и глянцевым.


Стоимость знаков оценивается в 1 миллион 78 тысяч рублей, футляров — более 321 тысячи рублей.


Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, когда и кому вручат эти знаки.


В конце прошлого года власти размещали аналогичную закупку на 20 тысяч памятных знаков.

Прочтений: 1784
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено