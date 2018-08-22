Власти заказали медали для трудолюбивых новосибирцев за 1 миллион рублей

Все изображения, надписи и цифры основы знака должны быть объёмными, отмечается в документах

Власти Новосибирска заказали 4 тысячи нагрудных знаков для трудолюбивых жителей города.





Муниципальное «Хозяйственное управление» разместило заказ на 1,4 миллиона рублей для изготовления знаков «За труд на благо города» и футляров к ним.





«На аверсе основы памятного знака должны быть изображены глянцевые объемные изображения самолета Су-34, символа науки, элементов Бугринского моста через реку Обь и памятной даты "125 лет". На реверсе основы памятного знака в верхней части должна быть расположена выпуклая лента с надписью "За труд на благо города", в центре знака — глянцевый объёмный герб города Новосибирска», — говорится в документах госзакупки.





Цвет всех деталей знака должен быть золотистым и глянцевым.





Стоимость знаков оценивается в 1 миллион 78 тысяч рублей, футляров — более 321 тысячи рублей.





Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, когда и кому вручат эти знаки.





В конце прошлого года власти размещали аналогичную закупку на 20 тысяч памятных знаков.