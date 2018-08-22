Новосибирская балерина станцевала на крыше высотки ради фотосессии

Балерина Александра Головинская станцевала на крыше 26-этажного дома и строительной площадке в Ленинском районе Новосибирска — девушка приняла участие в необычном тематическом проекте новосибирского фотографа Алексея Цилера.


Балерина позировала на крыше высотки в микрорайоне «Ясный берег»
Балерина позировала на крыше высотки в микрорайоне «Ясный берег»


«Я не любитель студийных фотосессий на белом фоне — если, конечно, это не заказная съёмка для каталогов одежды. Потому что в студии скучно, и когда наступает короткое сибирское лето, хочется сделать что-то неожиданное, — рассказал НГС автор идеи Алексей Цилер. — А тема индустриальная — она на Западе сейчас очень развита. Потому что народ уже наелся этой всякой красоты. И фотографы начали экспериментировать, придумывать что-то».


Балерина на стройплощадке
Балерина на стройплощадке


Алексей Цилер вместе с коллегой-фотографом Виктором Дмитриевым запечатлели балетные па в новом микрорайоне «Ясный берег». Сначала Александра Головинская позировала на крыше готовой 26-этажки, а затем команда перебралась на соседний дом, который ещё строится. 


Фоном для фотографий стали Обь, мосты и яркое здание аквапарка
Фоном для фотографий стали Обь, мосты и яркое здание аквапарка


Изначально моделей должно было быть две, но вторая балерина накануне простудилась. «А на 27-м этаже прохладно, дует сильный ветер», — отметил автор идеи. Необычная фотосессия заняла около 3 часов.


Алексей Цилер планирует найти новые площадки, которые заменят студию
Алексей Цилер планирует найти новые площадки, которые заменят студию


Эта съёмка — часть большого тематического проекта Алексея Цилера. Этим летом балерин уже сфотографировали на ТЭЦ-5 и на стреле большого колёсного крана в районе ОбьГЭС.


Автор фото считает, что снимки со стройплощадки лучше всего выглядят в чёрно-белом варианте
Автор фото считает, что снимки со стройплощадки лучше всего выглядят в чёрно-белом варианте


Автор проект отмечает, что индустриальные съёмки очень популярны на Западе
Автор проект отмечает, что индустриальные съёмки очень популярны на Западе


«У нас после ТЭЦ возникла идея сфотографировать их на стройке — почему бы и нет», — рассказал Цилер. И добавил, что планирует продолжать эту серию: «По производству есть ещё идеи, куда поехать. Может, на пару разноплановых заводов, может, куда-то, где затонувшие корабли». 


Фотосессия заняла около трёх часов
Фотосессия заняла около трёх часов


Автор проекта признаётся, что и ему, и Виктору Дмитриеву очень близка балетная тема — коллеги занимаются ей уже около 10 лет. «Я вообще закулисник — у меня огромный фотобанк именно настоящей жизни [артистов балета]», — пояснил он.


Это не первый проект Алексея Цилера о новосибирских балеринах. Весной он устроил необычную фотосессию, в которой красавицы в белых пачках позировали ему верхом на брутальных мотоциклах марки Harley-Davidson. 

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