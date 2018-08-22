Новосибирская балерина станцевала на крыше высотки ради фотосессии

Балерина Александра Головинская станцевала на крыше 26-этажного дома и строительной площадке в Ленинском районе Новосибирска — девушка приняла участие в необычном тематическом проекте новосибирского фотографа Алексея Цилера.







Балерина позировала на крыше высотки в микрорайоне «Ясный берег»





«Я не любитель студийных фотосессий на белом фоне — если, конечно, это не заказная съёмка для каталогов одежды. Потому что в студии скучно, и когда наступает короткое сибирское лето, хочется сделать что-то неожиданное, — рассказал НГС автор идеи Алексей Цилер. — А тема индустриальная — она на Западе сейчас очень развита. Потому что народ уже наелся этой всякой красоты. И фотографы начали экспериментировать, придумывать что-то».







Балерина на стройплощадке





Алексей Цилер вместе с коллегой-фотографом Виктором Дмитриевым запечатлели балетные па в новом микрорайоне «Ясный берег». Сначала Александра Головинская позировала на крыше готовой 26-этажки, а затем команда перебралась на соседний дом, который ещё строится.







Фоном для фотографий стали Обь, мосты и яркое здание аквапарка





Изначально моделей должно было быть две, но вторая балерина накануне простудилась. «А на 27-м этаже прохладно, дует сильный ветер», — отметил автор идеи. Необычная фотосессия заняла около 3 часов.





Алексей Цилер планирует найти новые площадки, которые заменят студию





Эта съёмка — часть большого тематического проекта Алексея Цилера. Этим летом балерин уже сфотографировали на ТЭЦ-5 и на стреле большого колёсного крана в районе ОбьГЭС.





Автор фото считает, что снимки со стройплощадки лучше всего выглядят в чёрно-белом варианте





Автор проект отмечает, что индустриальные съёмки очень популярны на Западе





«У нас после ТЭЦ возникла идея сфотографировать их на стройке — почему бы и нет», — рассказал Цилер. И добавил, что планирует продолжать эту серию: «По производству есть ещё идеи, куда поехать. Может, на пару разноплановых заводов, может, куда-то, где затонувшие корабли».





Фотосессия заняла около трёх часов





Автор проекта признаётся, что и ему, и Виктору Дмитриеву очень близка балетная тема — коллеги занимаются ей уже около 10 лет. «Я вообще закулисник — у меня огромный фотобанк именно настоящей жизни [артистов балета]», — пояснил он.





Это не первый проект Алексея Цилера о новосибирских балеринах. Весной он устроил необычную фотосессию, в которой красавицы в белых пачках позировали ему верхом на брутальных мотоциклах марки Harley-Davidson.