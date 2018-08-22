Ждём важных гостей: новосибирский форум поменял программу из-за «высокопоставленной делегации»
Новосибирский форум «Технопром» предупредил об изменении программы мероприятий в связи с приездом «высокопоставленной делегации».
«Внимание! Программа форума "Технопром-2018" на 28 августа была изменена в связи с участием высокопоставленной делегации из Правительства РФ», — говорится в сообщении оргкомитета форума, разосланном сегодня, 22 августа.
На сайте форума программа на 28 августа расписана с 10:00 до 21:00, в том числе последние два часа официальной программы займет губернаторский приём.
Ранее сообщалось, что форум «Технопром» может посетить президент России Владимир Путин. Официально визит главы государства в Новосибирск ещё не подтверждён.
Вчера на улице Станционной начали косить траву и вырубать кустарники — недалеко от Экспоцентра, где 27 августа откроется форум.
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Мария Тищенко
Фото Дарьи Староверовой