Ждём важных гостей: новосибирский форум поменял программу из-за «высокопоставленной делегации»

Предполагается, что президент выскажется о пенсионной реформе

Новосибирский форум «Технопром» предупредил об изменении программы мероприятий в связи с приездом «высокопоставленной делегации».







«Внимание! Программа форума "Технопром-2018" на 28 августа была изменена в связи с участием высокопоставленной делегации из Правительства РФ», — говорится в сообщении оргкомитета форума, разосланном сегодня, 22 августа.





На сайте форума программа на 28 августа расписана с 10:00 до 21:00, в том числе последние два часа официальной программы займет губернаторский приём.





Ранее сообщалось, что форум «Технопром» может посетить президент России Владимир Путин. Официально визит главы государства в Новосибирск ещё не подтверждён.





Вчера на улице Станционной начали косить траву и вырубать кустарники — недалеко от Экспоцентра, где 27 августа откроется форум.