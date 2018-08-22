Прокуроры нагрянули в Краснообск после публикации НГС о «депутатском распиле качелей»

За судьбой детских качелей, которые спилил депутат из Новосибирской области, следят теперь миллионы жителей России
За судьбой детских качелей, которые спилил депутат из Новосибирской области, следят теперь миллионы жителей России

Прокуратура Новосибирского района заинтересовалась депутатом, который командовал спиливанием детских качелей и их переездом из Краснообска в дачный посёлок «Тихие зори».


Проверка районной прокуратуры началась после материала НГС, который разошёлся по федеральным СМИ и пабликам в социальных сетях. Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, проверка началась сегодня, 22 августа, — ведомство оценило в том числе общественный резонанс из-за этого случая.


По информации пресс-службы, прокуратура запросила в администрации Краснообска документ, в котором описано заключение о демонтаже качелей.


«При наличии оснований по итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — пообещали в прокуратуре Новосибирской области.


Также вчера вечером, уже после публикации новости, районная администрация сообщила на своём официальном сайте, что оборудование игровой площадки было «непригодным к эксплуатации».


«В следующем году на этом месте по согласованию с депутатами планируется установить воркаутную площадку», — пишут на сайте краснообской администрации.


Рабочие спилили качели у детского сада «Дельфин» днём 20 августа, а поздно вечером жители Краснообска опубликовали в пабликах района видео беседы с местным депутатом Александром Лысиковым — председателем депутатской комиссии по вопросам благоустройства, дорожному и коммунальному хозяйству, также он занимает должность заместителя председателя «Тихие зори».


Депутат объяснил жителям, что качели убирают из-за их аварийности, а корреспонденту НГС Лысиков рассказал, что правление дачного общества взяло себе нуждающиеся в ремонте качели «на свой страх и риск».


В этом году ещё одна детская площадка вызвала интерес тысяч людей — после того как ТСЖ заковало качели в цепи и повесило на них замок, чтобы никто не качался до поздней весны.

Прочтений: 1747
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено