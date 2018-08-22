Прокуроры нагрянули в Краснообск после публикации НГС о «депутатском распиле качелей»
Прокуратура Новосибирского района заинтересовалась депутатом, который командовал спиливанием детских качелей и их переездом из Краснообска в дачный посёлок «Тихие зори».
Проверка районной прокуратуры началась после материала НГС, который разошёлся по федеральным СМИ и пабликам в социальных сетях. Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, проверка началась сегодня, 22 августа, — ведомство оценило в том числе общественный резонанс из-за этого случая.
По информации пресс-службы, прокуратура запросила в администрации Краснообска документ, в котором описано заключение о демонтаже качелей.
«При наличии оснований по итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — пообещали в прокуратуре Новосибирской области.
Также вчера вечером, уже после публикации новости, районная администрация сообщила на своём официальном сайте, что оборудование игровой площадки было «непригодным к эксплуатации».
«В следующем году на этом месте по согласованию с депутатами планируется установить воркаутную площадку», — пишут на сайте краснообской администрации.
Рабочие спилили качели у детского сада «Дельфин» днём 20 августа, а поздно вечером жители Краснообска опубликовали в пабликах района видео беседы с местным депутатом Александром Лысиковым — председателем депутатской комиссии по вопросам благоустройства, дорожному и коммунальному хозяйству, также он занимает должность заместителя председателя «Тихие зори».
Депутат объяснил жителям, что качели убирают из-за их аварийности, а корреспонденту НГС Лысиков рассказал, что правление дачного общества взяло себе нуждающиеся в ремонте качели «на свой страх и риск».
В этом году ещё одна детская площадка вызвала интерес тысяч людей — после того как ТСЖ заковало качели в цепи и повесило на них замок, чтобы никто не качался до поздней весны.
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Мария Морсина
Фото Алексея Дряхлова