В Новосибирске арестовали водителя «Мерседеса», который оставил сбитую женщину умирать

Водителя «Мерседеса» автоинспекторы нашли в частном секторе недалеко от Юго-Западного жилмассива

Новосибирские автоинспекторы разыскали водителя «Мерседеса», который в ночь на 19 августа уехал с места смертельного ДТП на улице Связистов.







Водителя нашли инспекторы из отдела розыска полка ДПС ГИБДД УМВД по Новосибирску. За то, что нарушитель скрылся с места аварии, ему назначили 10 суток административного ареста, сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.







Ранее он рассказывал, что смертельное ДТП произошло в ночь на воскресенье, 19 августа, на Юго-Западном жилмассиве — возле дома № 113 на улице Связистов. Тёмный Mercedes C-Сlass ехал со стороны Троллейной в направлении Волховской и сбил женщину, которая, по данным областной полиции, переходила дорогу не по пешеходному переходу. После этого водитель уехал, а пострадавшая женщина умерла.







В группе пропаганды городской ГИБДД сообщали, что погибшей был 41 год.







После этого происшествия полиция объявила водителя в розыск.





ДТП случилось недалеко от остановки «Школа № 174 »





Чтобы найти нарушителя, инспекторы ГИБДД сделали выборку «Мерседесов», похожих по описанию на тот, что сбил женщину. В Новосибирске таких машин оказалось около 170, уточнил Владислав Савченков.







«Все инспекторы розыска работали в усиленном режиме, по выборке каждый автомобиль проверялся. К каждому хозяину транспортного средства был совершён выезд», — пояснил Савченков.







По его словам, водителя нужной машины инспекторы нашли в частном секторе недалеко от Юго-Западного жилмассива. Тот показал полицейским свой «Мерседес», который стоял в гараже.







«По факту ДТП со смертельным исходом будет вынесено решение судом по окончании следствия», — добавил Владислав Савченков.







За то, что нарушитель скрылся с места аварии, ему назначили 10 суток административного ареста



