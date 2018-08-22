В Новосибирске арестовали водителя «Мерседеса», который оставил сбитую женщину умирать

Водителя «Мерседеса» автоинспекторы нашли в частном секторе недалеко от Юго-Западного жилмассива
Водителя «Мерседеса» автоинспекторы нашли в частном секторе недалеко от Юго-Западного жилмассива

Новосибирские автоинспекторы разыскали водителя «Мерседеса», который в ночь на 19 августа уехал с места смертельного ДТП на улице Связистов.


Водителя нашли инспекторы из отдела розыска полка ДПС ГИБДД УМВД по Новосибирску. За то, что нарушитель скрылся с места аварии, ему назначили 10 суток административного ареста, сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.


Ранее он рассказывал, что смертельное ДТП произошло в ночь на воскресенье, 19 августа, на Юго-Западном жилмассиве — возле дома № 113 на улице Связистов. Тёмный Mercedes C-Сlass ехал со стороны Троллейной в направлении Волховской и сбил женщину, которая, по данным областной полиции, переходила дорогу не по пешеходному переходу. После этого водитель уехал, а пострадавшая женщина умерла.


В группе пропаганды городской ГИБДД сообщали, что погибшей был 41 год.


После этого происшествия полиция объявила водителя в розыск.


ДТП случилось недалеко от остановки «Школа  № 174 »
ДТП случилось недалеко от остановки «Школа № 174»


Чтобы найти нарушителя, инспекторы ГИБДД сделали выборку «Мерседесов», похожих по описанию на тот, что сбил женщину. В Новосибирске таких машин оказалось около 170, уточнил Владислав Савченков.


«Все инспекторы розыска работали в усиленном режиме, по выборке каждый автомобиль проверялся. К каждому хозяину транспортного средства был совершён выезд», — пояснил Савченков.


По его словам, водителя нужной машины инспекторы нашли в частном секторе недалеко от Юго-Западного жилмассива. Тот показал полицейским свой «Мерседес», который стоял в гараже.


«По факту ДТП со смертельным исходом будет вынесено решение судом по окончании следствия», — добавил Владислав Савченков.


За то, что нарушитель скрылся с места аварии, ему назначили 10 суток административного ареста
За то, что нарушитель скрылся с места аварии, ему назначили 10 суток административного ареста


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