В Новосибирске арестовали водителя «Мерседеса», который оставил сбитую женщину умирать
Новосибирские автоинспекторы разыскали водителя «Мерседеса», который в ночь на 19 августа уехал с места смертельного ДТП на улице Связистов.
Водителя нашли инспекторы из отдела розыска полка ДПС ГИБДД УМВД по Новосибирску. За то, что нарушитель скрылся с места аварии, ему назначили 10 суток административного ареста, сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.
Ранее он рассказывал, что смертельное ДТП произошло в ночь на воскресенье, 19 августа, на Юго-Западном жилмассиве — возле дома
В группе пропаганды городской ГИБДД сообщали, что погибшей был 41 год.
После этого происшествия полиция объявила водителя в розыск.
Чтобы найти нарушителя, инспекторы ГИБДД сделали выборку «Мерседесов», похожих по описанию на тот, что сбил женщину. В Новосибирске таких машин оказалось около 170, уточнил Владислав Савченков.
«Все инспекторы розыска работали в усиленном режиме, по выборке каждый автомобиль проверялся. К каждому хозяину транспортного средства был совершён выезд», — пояснил Савченков.
По его словам, водителя нужной машины инспекторы нашли в частном секторе недалеко от Юго-Западного жилмассива. Тот показал полицейским свой «Мерседес», который стоял в гараже.
«По факту ДТП со смертельным исходом будет вынесено решение судом по окончании следствия», — добавил Владислав Савченков.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлены Владиславом Савченковым (1, 3), пресс-службой ГУ МВД России по НСО (2)