Десятки новосибирцев с триколорами пришли к оперному отмечать День флага

Днём 22 августа жители Новосибирска собрались на площади Ленина перед оперным театром, чтобы отметить День государственного флага Российской Федерации. По оценке корреспондента НГС, в центре города собралось всего порядка 50 горожан.





Не все новосибирцы испугались сегодня плохой погоды





Перед театром поставили сцену, на которой шёл концерт. Праздник начался в полдень, в этом году программу назвали «Виват, Российский флаг».





Праздник не получился массовым из-за плохой погоды — дул сильный ветер и шёл дождь. Кстати, такая же погода сохранится в Новосибирске ещё три дня.





На сцене до начала торжественной части выступали ансамбль «Сибирские переборы», театр песни «Ярмарка», дуэт «Барыня»





Среди атрибутов праздника сегодня были не только шары и флаги, но также дождевики с зонтиками





Участники мероприятия с гордостью носили сегодня российский флаг





Главные цвета сегодняшнего праздника — белый, синий и красный





Навес над оперным спасал сегодня тех, кто пришёл на праздник, но попал под дождь



