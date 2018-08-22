Десятки новосибирцев с триколорами пришли к оперному отмечать День флага

Днём 22 августа жители Новосибирска собрались на площади Ленина перед оперным театром, чтобы отметить День государственного флага Российской Федерации. По оценке корреспондента НГС, в центре города собралось всего порядка 50 горожан.


Не все новосибирцы испугались сегодня плохой погоды
Не все новосибирцы испугались сегодня плохой погоды


Перед театром поставили сцену, на которой шёл концерт. Праздник начался в полдень, в этом году программу назвали «Виват, Российский флаг».


Праздник не получился массовым из-за плохой погоды — дул сильный ветер и шёл дождь. Кстати, такая же погода сохранится в Новосибирске ещё три дня.


На сцене до начала торжественной части выступали ансамбль «Сибирские переборы», театр песни «Ярмарка», дуэт «Барыня»
На сцене до начала торжественной части выступали ансамбль «Сибирские переборы», театр песни «Ярмарка», дуэт «Барыня»


Среди атрибутов праздника сегодня были не только шары и флаги, но также дождевики с зонтиками
Среди атрибутов праздника сегодня были не только шары и флаги, но также дождевики с зонтиками


Участники мероприятия с гордостью носили сегодня российский флаг
Участники мероприятия с гордостью носили сегодня российский флаг


Главные цвета сегодняшнего праздника — белый, синий и красный
Главные цвета сегодняшнего праздника — белый, синий и красный


Навес над оперным спасал сегодня тех, кто пришёл на праздник, но попал под дождь
Навес над оперным спасал сегодня тех, кто пришёл на праздник, но попал под дождь


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