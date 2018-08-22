Десятки новосибирцев с триколорами пришли к оперному отмечать День флага
Днём 22 августа жители Новосибирска собрались на площади Ленина перед оперным театром, чтобы отметить День государственного флага Российской Федерации. По оценке корреспондента НГС, в центре города собралось всего порядка 50 горожан.
Перед театром поставили сцену, на которой шёл концерт. Праздник начался в полдень, в этом году программу назвали «Виват, Российский флаг».
Праздник не получился массовым из-за плохой погоды — дул сильный ветер и шёл дождь. Кстати, такая же погода сохранится в Новосибирске ещё три дня.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова