Быстрее за покупками: парковку у Центрального рынка сделают платной

Городские службы уверены, что часовое ограничение на бесплатную парковку не доставит неудобств покупателям Центрального рынка
Городские службы уверены, что часовое ограничение на бесплатную парковку не доставит неудобств покупателям Центрального рынка

С 30 сентября парковка у Центрального рынка Новосибирска со стороны улицы Гоголя станет платной. 

По словам директора МБУ «Центр организации дорожного движения» Игоря Зимина, её стоимость будет составлять около 40 рублей в час.


«Бесплатное время — от 15 минут до 1 часа. Покупатели на рынке, как правило, успевают уложиться в час, поэтому ограничение для них. Если более часа времени, трафик нарушается, и приезжают те, кто не за покупками. Время нахождения на парковке будет определяться специальными методами расчета, фото- и видеофиксацией. Парковка будет оборудована камерами», — сообщил сегодня Игорь Зимин.


Ожидается, что парковка будет вмещать около 150 машин, но её точная ёмкость станет известна после нанесения разметки. «Не всегда получается как на бумаге», — добавил Игорь Зимин. По его словам, деньги за парковку будут идти в городской бюджет.

Идею создания платных парковок в Новосибирске городские власти обсуждают с прошлого года. Мэрия уже объявила конкурс на строительство стоянки у Центрального рынка, но в начале июля Арбитражный суд Новосибирской области запретил проводить торги


По словам начальника Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрия Сердюка, этот запрет был оспорен. «В плане благоустройства территории выполнено решение суда, обязывающее муниципалитет облагородить территорию. Сложность была с тем, что были встречные иски: оспаривалось право муниципалитета проводить здесь эти работы. Сейчас мы выполнили эти работы, уложен новый асфальт, благоустроена территория, выполнены работы, достойные центра нашего города», — пояснил Юрий Сердюк. По его словам, на создание парковочных мест было потрачено 10–12 миллионов. 


В этом году, по его словам, в Новосибирске появится ещё три платных парковки: у сквера с фонтаном на углу Советской и Орджоникидзе, а также на перекрёстке Красного проспекта и Крылова и около площади Калинина.

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