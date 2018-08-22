Быстрее за покупками: парковку у Центрального рынка сделают платной

Городские службы уверены, что часовое ограничение на бесплатную парковку не доставит неудобств покупателям Центрального рынка

С 30 сентября парковка у Центрального рынка Новосибирска со стороны улицы Гоголя станет платной.



По словам директора МБУ «Центр организации дорожного движения» Игоря Зимина, её стоимость будет составлять около 40 рублей в час.





«Бесплатное время — от 15 минут до 1 часа. Покупатели на рынке, как правило, успевают уложиться в час, поэтому ограничение для них. Если более часа времени, трафик нарушается, и приезжают те, кто не за покупками. Время нахождения на парковке будет определяться специальными методами расчета, фото- и видеофиксацией. Парковка будет оборудована камерами», — сообщил сегодня Игорь Зимин.





Ожидается, что парковка будет вмещать около 150 машин, но её точная ёмкость станет известна после нанесения разметки. «Не всегда получается как на бумаге», — добавил Игорь Зимин. По его словам, деньги за парковку будут идти в городской бюджет.



Идею создания платных парковок в Новосибирске городские власти обсуждают с прошлого года. Мэрия уже объявила конкурс на строительство стоянки у Центрального рынка, но в начале июля Арбитражный суд Новосибирской области запретил проводить торги.







По словам начальника Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрия Сердюка, этот запрет был оспорен. «В плане благоустройства территории выполнено решение суда, обязывающее муниципалитет облагородить территорию. Сложность была с тем, что были встречные иски: оспаривалось право муниципалитета проводить здесь эти работы. Сейчас мы выполнили эти работы, уложен новый асфальт, благоустроена территория, выполнены работы, достойные центра нашего города», — пояснил Юрий Сердюк. По его словам, на создание парковочных мест было потрачено 10–12 миллионов.





В этом году, по его словам, в Новосибирске появится ещё три платных парковки: у сквера с фонтаном на углу Советской и Орджоникидзе, а также на перекрёстке Красного проспекта и Крылова и около площади Калинина.