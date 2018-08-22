Дожди задержатся: синоптики рассказали, когда в Новосибирске улучшится погода

Дожди в Новосибирске перестанут идти к субботе
Дожди в Новосибирске перестанут идти к субботе

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшие три дня: осадки в городе прекратятся только к выходным.


«Погоду в Новосибирске будет определять область пониженного давления в период с 23 по 25 [августа]. Ночью 23 августа небольшие, местами умеренные дожди, днём 23-го, сутки 24-го и ночь 25-го — местами небольшие дожди. Днём 25-го [августа] — без осадков», — рассказала корреспонденту НГС ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Юлия Астанкова.


По её словам, ночная температура в ближайшие трое суток будет держаться на уровне +10…+12 градусов, а дневная будет постепенно повышаться. Днём в четверг, 23 августа, ожидается +16…+18 градусов. Днём в пятницу, 24 августа, воздух прогреется до +20…+22 — это связано с тем, что город попадёт в зону тёплого фронта полярной системы, пояснила синоптик. Днём в субботу, 25 августа, потеплеет уже до +24…+26 градусов.


Ветер, согласно прогнозу, тоже начнёт постепенно ослабевать. Самым сильным он будет в ближайшую ночь: его скорость будет достигать 7–12 м/с, местами сохранятся порывы до 17 м/с. Днём в четверг ожидается 5–10 м/с. В пятницу ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с, а в субботу — со скоростью 3–8 м/с.


Сегодня, 22 августа, в Новосибирске испортилась погода — стало прохладнее и поднялся ветер. Он сорвал кирпичи с крыши дома на Римского-Корсакова и повалил берёзу на Вертковской. НГС публикует фото первых последствий непогоды


Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

Прочтений: 4262
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено