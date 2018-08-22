Дожди задержатся: синоптики рассказали, когда в Новосибирске улучшится погода

Дожди в Новосибирске перестанут идти к субботе

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшие три дня: осадки в городе прекратятся только к выходным.







«Погоду в Новосибирске будет определять область пониженного давления в период с 23 по 25 [августа]. Ночью 23 августа небольшие, местами умеренные дожди, днём 23-го, сутки 24-го и ночь 25-го — местами небольшие дожди. Днём 25-го [августа] — без осадков», — рассказала корреспонденту НГС ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Юлия Астанкова.







По её словам, ночная температура в ближайшие трое суток будет держаться на уровне +10…+12 градусов, а дневная будет постепенно повышаться. Днём в четверг, 23 августа, ожидается +16…+18 градусов. Днём в пятницу, 24 августа, воздух прогреется до +20…+22 — это связано с тем, что город попадёт в зону тёплого фронта полярной системы, пояснила синоптик. Днём в субботу, 25 августа, потеплеет уже до +24…+26 градусов.





Ветер, согласно прогнозу, тоже начнёт постепенно ослабевать. Самым сильным он будет в ближайшую ночь: его скорость будет достигать 7–12 м/с, местами сохранятся порывы до 17 м/с. Днём в четверг ожидается 5–10 м/с. В пятницу ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с, а в субботу — со скоростью 3–8 м/с.







Сегодня, 22 августа, в Новосибирске испортилась погода — стало прохладнее и поднялся ветер. Он сорвал кирпичи с крыши дома на Римского-Корсакова и повалил берёзу на Вертковской. НГС публикует фото первых последствий непогоды.





Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.