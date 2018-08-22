«Скандал колоссальный»: крупная больница может закрыть операционные из-за дождей и плохой крыши

По словам врачей, есть реальная угроза, что операции придётся остановить

Главный врач федерального центра нейрохирургии в Новосибирске заявил, что рабочие затянули сроки ремонта крыши — из-за этого вода может протечь прямо в операционные, и лечение больных придётся остановить. Строители же утверждают, что опасения напрасны.







Рабочие ремонтируют крышу над семью операционными уже около 10 дней, но, как рассказал НГС главный врач нейрохирургического центра Джамиль Рзаев, ремонтные работы идут чересчур медленно.







Сейчас «дыры» над операционными нет, но велики шансы, что из-за медлительности ремонтников крыша в перспективе может разрушиться в неожиданный момент, отмечает врач.







Главврач центра возмутился медлительностью рабочих, которые начинают ремонт в дождливую погоду





Главный инженер центра Владимир Чернов подтвердил, что ситуация действительно серьёзная — нужно отремонтировать около 340 квадратных метров покрытия. Если оно придёт в негодность, то повредит и несущие конструкции.







«Большая больница, [в которой] от 20 до 30 сложнейших операций в день проходит, люди со всей страны к нам приезжают.





И мы сейчас реально стоим перед угрозой, что мы эту деятельность заканчиваем. У нас есть очень высокая вероятность развития событий по катастрофическому типу.





Это когда мы закрываем операционные и всем этим людям — кто с Севастополя приехал, кто с Камчатки, кто с Москвы и Петербурга — мы им отказываем. Скандал колоссальный», — объяснил ситуацию главный врач.







По его словам, работы более-менее активно начались сейчас, когда в Новосибирске установилась дождливая ветреная погода, хотя, как считает руководитель центра, их можно было начать на прошлой неделе.







Крыша сейчас не протекает, но заметно продавливается, когда на неё наступают





«Ситуация совершенно неприемлемая, совершенно безответственная, и мириться с этим точно мы не будем. К счастью, пока [вода с потолка] не капает. Потому что когда из нейрохирургической операционной капает вода, это катастрофа и ядерная война.





Кто бы хотел оперироваться в такой операционной?» — возмутился Джамиль Рзаев, добавив, что на сегодня в центре проходят лечение более 100 человек.







Генеральный директор компании «Регионстройсервис» (субподрядчик, ответственный за ремонт) Алексей Мишин в свою очередь заявил НГС, что опасения врачей беспочвенны и через 5 дней крыша будет готова.







Субподрядчик, делающий ремонт, заверил, что понимает свою ответственность перед пациентами и хирургами





«Операционный план мы не сорвём ни в коем случае. Мы понимаем ответственность учреждения, мы знаем, что под нами происходят очень серьёзные операции.





Именно поэтому мы здесь, и наша организация выполняет эти работы. Это не медленно, поверьте. Преступление — вскрывать сейчас и замачивать оперблок. (М.М.: При дожде работать не можете?) Не имеем права морального», — пояснил свою позицию Мишин.







Ремонт крыши проводится через госконтракт — по оценкам субподрядчика, общая стоимость ремонта составляет около 2 миллионов рублей.







ООО «Регионстройсервис» обещает завершить ремонт в понедельник, 27 августа





Главный инженер добавил, что, по расчётам строителей центра нейрохирургии, покрытие немецкого производства и вовсе должно было прослужить 25 лет без столь серьёзного ремонта, но, вероятнее всего, из-за специфики сибирского климата ремонт потребовался крыше здания гораздо раньше.







Напомним, федеральный центр нейрохирургии открылся в Новосибирске 5 лет назад, его строительство оценивалось в 4 миллиарда рублей. В центре проводят операции на головном и спинном мозге по квотам, то есть для пациентов-россиян лечение бесплатно.







Многие из операций новосибирских нейрохирургов считаются очень сложными и редкими. Так, например, в августе хирурги центра спасли 4-месячных братьев-двойняшек, которые родились с серьёзным заболеванием — оно меняло форму черепа и грозило эпилептическими припадками. Редкость случая в том, что двойной операции при этой болезни ещё не делали в России.

