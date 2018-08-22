«Сибирь» подписала контракт с защитником казахстанской сборной

Роман Савченко впервые подписал контракт с российским клубом

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт с защитником сборной Казахстана Романом Савченко — до последнего времени он выступал за «Барыс» из Астаны.





О контракте с новым игроком новосибирский клуб объявил сегодня, 22 августа.





30-летний хоккеист родился в Усть-Каменогорске, он воспитанник местного клуба «Торпедо». Ранее за российские клубы Роман Савченко не выступал — всю карьеру спорстмен провел в Казахстане, перейдя в 2008 году из «Торпедо» в «Барыс» в Астане.







«В клубе из столицы Казахстана защитник отыграл 10 сезонов, все — в КХЛ. Это 444 матча в регулярных сезонах (122 очка: 45+77) и 45 в розыгрыше Кубка Гагарина (14 очков: 4+10). За сборную Казахстана в активе Савченко 27 матчей, в которых он набрал 14 очков (7+7). Хоккеист не является легионером», — сообщили в пресс-службе «Сибири».





В официальном Твиттер-аккаунте ХК «Сибирь» сообщил, что контракт с Савченко однолетний.





Напомним, сегодня стали известны подробности о состоянии другого защитника «Сибири» Самвела Мнацяна — его агент сообщил, что онкологическое заболевание у хоккеиста развилось из-за спортивной травмы.