«Сибирь» подписала контракт с защитником казахстанской сборной
Хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт с защитником сборной Казахстана Романом Савченко — до последнего времени он выступал за «Барыс» из Астаны.
О контракте с новым игроком новосибирский клуб объявил сегодня, 22 августа.
30-летний хоккеист родился в Усть-Каменогорске, он воспитанник местного клуба «Торпедо». Ранее за российские клубы Роман Савченко не выступал — всю карьеру спорстмен провел в Казахстане, перейдя в 2008 году из «Торпедо» в «Барыс» в Астане.
«В клубе из столицы Казахстана защитник отыграл 10 сезонов, все — в КХЛ. Это 444 матча в регулярных сезонах (122 очка: 45+77) и 45 в розыгрыше Кубка Гагарина (14 очков: 4+10). За сборную Казахстана в активе Савченко 27 матчей, в которых он набрал 14 очков (7+7). Хоккеист не является легионером», — сообщили в пресс-службе «Сибири».
В официальном Твиттер-аккаунте ХК «Сибирь» сообщил, что контракт с Савченко однолетний.
Напомним, сегодня стали известны подробности о состоянии другого защитника «Сибири» Самвела Мнацяна — его агент сообщил, что онкологическое заболевание у хоккеиста развилось из-за спортивной травмы.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Дарья Януш
Фото hcsibir.ru