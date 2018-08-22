Самосвал снёс три фонарных столба под Новосибирском

У самосвала на ходу поднялся кузов
У самосвала на ходу поднялся кузов

Днём 22 августа под Новосибирском водитель на самосвале свалил три фонарных столба — по информации очевидцев в социальных сетях, из-за аварии несколько домов остались без интернета.


Авария случилась около полудня на главной улице Бердска — улице Ленина.


«По словам очевидцев, КАМАЗ-самосвал выезжал на улицу Ленина со стороны коттеджного посёлка, расположенного напротив Изумрудного городка. При выезде на главную дорогу спецтехника зацепила провода электроосвещения. Водитель, вероятно, не почувствовав "зацепа", продолжил движение и остановился лишь, когда один из столбов рухнул на крышу его авто. Остальные две опоры упали прямо на проезжую часть. К счастью, они рухнули на пустую от автомобилей дорогу. Водитель сказал, что кузов поднялся самопроизвольно», — рассказал корреспонденту НГС координатор группы «АвтоБердск» Сергей Болдырев.


По его словам, сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.


Видео «АвтоБердск»


«У меня теща живёт рядом, в доме Ленина, 1А свет есть. Это дом рядом у дороги, а в "Изумрудном" не знаю. Там столбы освещения упали, и на них интернет-кабели упали вместе со столбами», — рассказал корреспонденту НГС очевидец последствий аварии Алексей.


Через поваленные столбы проходили интернет-кабели
Через поваленные столбы проходили интернет-кабели


Ранее стало известно, что в Новосибирске скорая попала в тройное ДТП. В результате аварии травмы получил ребёнок, который находился в одном из автомобилей. 

Прочтений: 3695
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено