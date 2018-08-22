Самосвал снёс три фонарных столба под Новосибирском

У самосвала на ходу поднялся кузов

Днём 22 августа под Новосибирском водитель на самосвале свалил три фонарных столба — по информации очевидцев в социальных сетях, из-за аварии несколько домов остались без интернета.







Авария случилась около полудня на главной улице Бердска — улице Ленина.





«По словам очевидцев, КАМАЗ-самосвал выезжал на улицу Ленина со стороны коттеджного посёлка, расположенного напротив Изумрудного городка. При выезде на главную дорогу спецтехника зацепила провода электроосвещения. Водитель, вероятно, не почувствовав "зацепа", продолжил движение и остановился лишь, когда один из столбов рухнул на крышу его авто. Остальные две опоры упали прямо на проезжую часть. К счастью, они рухнули на пустую от автомобилей дорогу. Водитель сказал, что кузов поднялся самопроизвольно», — рассказал корреспонденту НГС координатор группы «АвтоБердск» Сергей Болдырев.





По его словам, сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.





Видео «АвтоБердск»





«У меня теща живёт рядом, в доме Ленина, 1А свет есть. Это дом рядом у дороги, а в "Изумрудном" не знаю. Там столбы освещения упали, и на них интернет-кабели упали вместе со столбами», — рассказал корреспонденту НГС очевидец последствий аварии Алексей.







Через поваленные столбы проходили интернет-кабели





Ранее стало известно, что в Новосибирске скорая попала в тройное ДТП. В результате аварии травмы получил ребёнок, который находился в одном из автомобилей.