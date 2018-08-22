Упала берёза, полетели кирпичи: сильный ветер разбушевался в Ленинском районе

От ветра кирпичи с крыши начали падать на тротуар

Сегодня, 22 августа, в Новосибирске испортилась погода — понизилась температура воздуха и поднялся сильный ветер. Читательница Ольга прислала в редакцию НГС фото первых последствий непогоды — сильный ветер сорвал с крыши дома на Римского-Корсакова кирпичи.







«Ранним утром по адресу Римского-Корсакова, 20 во время ветра на тротуар стали сыпаться кирпичи. Дом старый, без капитального ремонта. Свидетели утверждают, что падающими кирпичами чуть не задело проходящую женщину. УК "МКС Новосибирск" срочно перекрыла проход по тротуару ленточкой. Теперь люди ходят по улице Римского-Корсакова, обходя это место вокруг старых тополей, с которых также падают ветки», — написала Ольга.







В управляющей компании корреспонденту НГС получить комментарий пока не удалось.





Очевидцы утверждают, что кирпичи чудом не задели прохожих





Это не единственное происшествие, связанное с сильным ветром в Новосибирске. На соседней улице Вертковской около дома № 14/2 на козырёк одного из подъезда упала берёза.





Берёза упала на козырёк подъезда хрущёвки





В конце июня внезапная буря также повалила деревья в Академгородке — тогда из некоторых дворов было невозможно выехать из-за поваленных деревьев.