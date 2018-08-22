Упала берёза, полетели кирпичи: сильный ветер разбушевался в Ленинском районе
Сегодня, 22 августа, в Новосибирске испортилась погода — понизилась температура воздуха и поднялся сильный ветер. Читательница Ольга прислала в редакцию НГС фото первых последствий непогоды — сильный ветер сорвал с крыши дома на Римского-Корсакова кирпичи.
«Ранним утром по адресу Римского-Корсакова, 20 во время ветра на тротуар стали сыпаться кирпичи. Дом старый, без капитального ремонта. Свидетели утверждают, что падающими кирпичами чуть не задело проходящую женщину. УК "МКС Новосибирск" срочно перекрыла проход по тротуару ленточкой. Теперь люди ходят по улице Римского-Корсакова, обходя это место вокруг старых тополей, с которых также падают ветки», — написала Ольга.
В управляющей компании корреспонденту НГС получить комментарий пока не удалось.
Это не единственное происшествие, связанное с сильным ветром в Новосибирске. На соседней улице Вертковской около дома
В конце июня внезапная буря также повалила деревья в Академгородке — тогда из некоторых дворов было невозможно выехать из-за поваленных деревьев.
Если вы сняли последствия непогоды в Новосибирске, присылайте в редакцию сообщения, фото и видео — их в любое время можно отправить через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Все самые интересные новости мы telegram'ируем в наш открытый канал. Подписывайтесь.
Елизавета Милованова
Фото Александра Ощепкова (1–2), предоставлено читателем НГС (3)