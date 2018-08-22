Приставы нашли назойливых коллекторов, звонивших сибирячке после банкротства

Приставы звонили обанкротившейся сибирячке почти год

Новосибирские приставы оштрафовали коллекторское агентство за звонки должнице, которую 2 года назад признали банкротом.







По информации УФССП по Новосибирской области, в прошлом году к ним поступила жалоба от 55-летней жительниц области, которой постоянно звонили коллекторы и требовали вернуть долг. При этом в 2016 году сибирячку признали банкротом. Коллекторы звонили сибирячке с января по декабрь 2017 года.





«В ходе телефонных переговоров женщина неоднократно сообщала о своей несостоятельности и проведении процедуры реализации имущества должника, однако юридическое лицо игнорировало её слова и продолжало беспокоить своими звонками. <…> Арбитражный суд Новосибирской области, рассмотрев материалы дела, назначил коллекторскому агентству административное наказание в виде штрафа в размере 5 0 000 рублей», — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.





По информации приставов, во время суда коллекторы не признавали свою вину и ссылались на то, что у них не было информации о банкротстве сибирячки.





Источник, близко знакомый с ситуацией, сообщил корреспонденту НГС, что звонили сибирячке из «Первого коллекторского бюро», зарегистрированного в Москве.





Ранее НГС рассказывал об истории, которая случилась с новосибирцем Артуром Пушинским, — ему коллекторы угрожали из-за долга в 19 тысяч рублей. Один из звонивших, представившийся сотрудником коллекторского агентства «Альянс», намекнул должнику, что во время прогулки с его женой и сыном «всё что угодно может произойти», и предложил продать почку ребёнка ради выплаты долга.

