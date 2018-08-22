Приставы нашли назойливых коллекторов, звонивших сибирячке после банкротства

Приставы звонили обанкротившейся сибирячке почти год
Приставы звонили обанкротившейся сибирячке почти год

Новосибирские приставы оштрафовали коллекторское агентство за звонки должнице, которую 2 года назад признали банкротом.


По информации УФССП по Новосибирской области, в прошлом году к ним поступила жалоба от 55-летней жительниц области, которой постоянно звонили коллекторы и требовали вернуть долг. При этом в 2016 году сибирячку признали банкротом. Коллекторы звонили сибирячке с января по декабрь 2017 года. 


«В ходе телефонных переговоров женщина неоднократно сообщала о своей несостоятельности и проведении процедуры реализации имущества должника, однако юридическое лицо игнорировало её слова и продолжало беспокоить своими звонками. <…> Арбитражный суд Новосибирской области, рассмотрев материалы дела, назначил коллекторскому агентству административное наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей», — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.


По информации приставов, во время суда коллекторы не признавали свою вину и ссылались на то, что у них не было информации о банкротстве сибирячки.


Источник, близко знакомый с ситуацией, сообщил корреспонденту НГС, что звонили сибирячке из «Первого коллекторского бюро», зарегистрированного в Москве.


Ранее НГС рассказывал об истории, которая случилась с новосибирцем Артуром Пушинским, — ему коллекторы угрожали из-за долга в 19 тысяч рублей. Один из звонивших, представившийся сотрудником коллекторского агентства «Альянс», намекнул должнику, что во время прогулки с его женой и сыном «всё что угодно может произойти», и предложил продать почку ребёнка ради выплаты долга.

Прочтений: 969
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено