Пациент-беглец сам вернулся в психбольницу на принудительное лечение

38-летний мужчина вернулся к принудительному лечению

В Новосибирске завершились поиски пациента, который на прошлой неделе сбежал из психиатрической больницы № 3 на улице Красноводской.







О том, что мужчина вернулся в психиатрическую больницу, корреспонденту НГС сообщили сразу два источника в разных ведомствах, знакомые с ходом поиска беглеца.





Это произошло после того, как полиция развернула масштабные поиски.





«В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведённых полицейскими, в настоящее время гражданин установлен и находится в учреждении, откуда он, собственно, и [ушёл]», — подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.



