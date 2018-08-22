Пациент-беглец сам вернулся в психбольницу на принудительное лечение
В Новосибирске завершились поиски пациента, который на прошлой неделе сбежал из психиатрической больницы
О том, что мужчина вернулся в психиатрическую больницу, корреспонденту НГС сообщили сразу два источника в разных ведомствах, знакомые с ходом поиска беглеца.
Это произошло после того, как полиция развернула масштабные поиски.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведённых полицейскими, в настоящее время гражданин установлен и находится в учреждении, откуда он, собственно, и [ушёл]», — подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Как ранее сообщали в областной полиции, на прошлой неделе, 17 августа, 38-летний мужчина исчез из психбольницы
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Ольга Хмелевская
Фото 54.мвд.рф