Хватит только половине: в Новосибирской области начнут массово прививать от опасного вируса
В Новосибирской области начинается вакцинопрофилактика от гриппа — в этом году врачи запланировали привить более 1,4 миллиона человек.
«Вакцина поступила в Новосибирскую область, сейчас идёт процесс передачи её в медицинские организации. В этот сезон планируется привить более 1 миллиона 400 тысяч человек, это более 50% населения», — рассказали сегодня корреспонденту НГС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Прививки можно сделать в поликлиниках по месту жительства.
По информации областного управления Роспотребнадзора, каждый год увеличивается число привитых людей — например, в 2016 году вакцины поставили 32% жителей.
В предстоящий эпидсезон в состав вакцины входят 3 актуальных штамма вируса гриппа подтипа A(H1N1), A(H3N2) и гриппа типа В.
«В первую очередь прививкам против гриппа подлежат лица из групп повышенного риска заболевания: дети с 6 месяцев, дети, посещающие дошкольные учреждения, школьники, студенты, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, торговли, коммунальной сферы, лица с хроническими заболеваниями дыхательных путей, беременные, лица старше 60 лет.
Рекомендуем жителям области активно участвовать в прививочной кампании против гриппа, чтобы избежать незапланированных проблем со здоровьем в сезонный подъём заболеваемости гриппом 2018–2019 годов»,
— объяснили в Роспотребнадзоре.
Этим летом в Новосибирской области началась также экстренная вакцинация жителей, которые раньше не делали прививки от кори. Она началась после неожиданных вспышек заболеваемости в разных районах города и региона. Сейчас, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 16 случаев кори среди кочующих цыган.
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Мария Морсина
Фото Ольги Бурлаковой