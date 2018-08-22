Хватит только половине: в Новосибирской области начнут массово прививать от опасного вируса

Врачи сделают прививки почти 1,5 миллиона жителей

В Новосибирской области начинается вакцинопрофилактика от гриппа — в этом году врачи запланировали привить более 1,4 миллиона человек.







«Вакцина поступила в Новосибирскую область, сейчас идёт процесс передачи её в медицинские организации. В этот сезон планируется привить более 1 миллиона 400 тысяч человек, это более 50% населения», — рассказали сегодня корреспонденту НГС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Прививки можно сделать в поликлиниках по месту жительства.







По информации областного управления Роспотребнадзора, каждый год увеличивается число привитых людей — например, в 2016 году вакцины поставили 32% жителей.





В предстоящий эпидсезон в состав вакцины входят 3 актуальных штамма вируса гриппа подтипа A(H1N1), A(H3N2) и гриппа типа В.







«В первую очередь прививкам против гриппа подлежат лица из групп повышенного риска заболевания: дети с 6 месяцев, дети, посещающие дошкольные учреждения, школьники, студенты, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, торговли, коммунальной сферы, лица с хроническими заболеваниями дыхательных путей, беременные, лица старше 60 лет.







Рекомендуем жителям области активно участвовать в прививочной кампании против гриппа, чтобы избежать незапланированных проблем со здоровьем в сезонный подъём заболеваемости гриппом 2018–2019 годов»,





— объяснили в Роспотребнадзоре.







Этим летом в Новосибирской области началась также экстренная вакцинация жителей, которые раньше не делали прививки от кори. Она началась после неожиданных вспышек заболеваемости в разных районах города и региона. Сейчас, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 16 случаев кори среди кочующих цыган.