Цены почти не растут: Новосибирская область стала рекордсменом по низкой инфляции
Годовая инфляция в Новосибирской области составила 1,1% и оказалась самой низкой в Сибирском федеральном округе, а среди всех регионов страны заняла второе место. Ниже уровень инфляции только в Республике Дагестан — 0,8%.
В среднем по России годовая инфляция в июле составила 2,5%. Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе Сибирского главного управления Банка России.
По словам первого заместителя начальника Сибирского ГУ Банка России Марины Асаралиевой, цены на продукты медленно растут благодаря высокой конкуренции в сфере агропереработки и розничной торговли.
«Цены на продукты в округе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли только на 0,1% (в среднем по стране — на 0,5%). Больше трети продовольственных товаров за последние 12 месяцев подешевели, сильнее всего — на 7,3% — плодоовощная продукция. Также снизились цены на подсолнечное масло, гречку, макароны, сахар и яйца. Примерно половина продуктов из потребительской корзины подорожала всего на 1% или меньше», — сообщили в пресс-службе.
К таким продуктам относятся: полукопчёная и варёно-копчёная колбаса, майонез, шоколадные конфеты, печенье, коньяк, кофе в зёрнах и молотый. При этом подорожали рыба, морепродукты, огурцы и пшено.
По данным Новосибирскстата, за первое полугодие 2018 года значительно подорожали лекарства.
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Мария Тищенко
Фото Ольги Бурлаковой