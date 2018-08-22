Власти потратят почти 2 миллиона рублей на ливнёвку в затопленных переулках Ленинского района

Режим ЧС на Порт-Артурских переулках ввели 20 июня

Сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть распорядился ускорить работы по ликвидации чрезвычайного положения, введённого на Порт-Артурских переулках в Ленинском районе Новосибирска из-за потопов.







Для строительства водоотводного коллектора власти выделят деньги из резервного фонда.







«Проектное решение по ликвидации подтопления, проработанное специалистами управления заказчика по строительству подземных и транспортных сооружений, предусматривает обустройство дренажного колодца и 75-метровой канализации к улице Спортивной. Новая ветка будет заведена в уже существующую ливневую канализацию», — сообщили в пресс-центре мэрии.







Стоимость строительства составит 1,9 миллиона рублей. Работы планируется завершить в течение двух месяцев.







С 20 июня на всей территории Порт-Артурских переулков ввели режим чрезвычайной ситуации. Решение о введении такого статуса власти приняли после того, как поднявшиеся грунтовые воды затопили частный сектор. Оказались затоплены больше 800 домов.







Жители Порт-Артурских переулков живут в сущем кошмаре: из-за прошедших дождей и поднявшихся грунтовых вод частный сектор затопило. О том, с чем приходится мириться жильцам частных домов, читайте в нашем фоторепортаже.

