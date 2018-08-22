Скорая попала в тройное ДТП на проспекте Дзержинского: пострадал ребёнок

В одной из машин пострадал ребёнок

ДТП с тремя автомобилями произошло 22 августа в 8:30 в Дзержинском районе Новосибирска.







Как сообщают аварийные комиссары «Автоспас», автомобиль скорой помощи, Hyundai и Honda ехали по проспекту Дзержинского в сторону улицы Волочаевской. На пересечении проспекта Дзержинского и улицы Гоголя Hyundai и Honda остановились на светофоре, а «Газель» скорой помощи сделать это не успела и столкнулась с Hyundai.





«"Газель" от удара отбросило на "Хонду". В "Хонде" пострадал ребёнок», — описали аварию аваркомы.





По информации аварийных комиссаров, мальчик 7–9 лет получил лёгкие травмы. На место вызвали ещё один автомобиль скорой помощи, но потом от него отказались.





«Машина скорой медицинской помощи, находящаяся в резерве, двигалась с Дзержинской подстанции на Центральную подстанцию. В машине пациентов и врачей не находилось, никто за медицинской помощью не обращался. Реанимационная бригада на место высылалась», — рассказала об аварии главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова.





Ещё одна авария с автомобилем скорой помощи была в начале июня — тогда скорая опрокинулась на бок прямо на площади Ленина.