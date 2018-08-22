Вся жизнь на работе: новосибирцы признались, что им не хватает времени на себя
Половина новосибирцев, опрошенных порталом Зарплата.ру, признались, что периодически задерживаются на работе.
Аналитики портала опросили 1180 жителей Новосибирска, чтобы узнать, как они проводят свободное от работы время.
Как оказалось, только у 37% опрошенных вечером в будни остаётся время на увлечения и личные дела. «Половина новосибирцев периодически задерживаются на работе и не всегда могут посвятить это время себе. 10% горожан с понедельника по пятницу работают до позднего вечера. 3% респондентов утверждают, что трудятся и в выходные, и времени на досуг нет никогда», — рассказали авторы исследования.
По их данным, 43% опрошенных новосибирцев посвящают нерабочее время семье, 22% — отдыху и сну. Каждый десятый в свободные часы занимается спортом, 2% общаются с друзьями. 12% респондентов предпочитают заниматься саморазвитием, а 11% — творчеством.
«Больше трети [опрошенных] горожан — 34% — часто проводят нерабочее время с коллегами, а 64% отметили, что их отношения с сотрудниками ограничиваются только пространствами офиса», — сообщили в пресс-службе портала по поиску работы Зарплата.ру.
Каждый десятый признался, что не стремится заниматься чем-то продуктивным в свободное время, потому что и так устаёт на работе.
Ранее корреспонденты НГС провели один день с обычным безработным. Он на своём примере показал, из-за чего новосибирцы теряют работу, как её ищут и чем вообще занимается летом человек, которому не нужно в офис.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова