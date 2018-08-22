Вся жизнь на работе: новосибирцы признались, что им не хватает времени на себя

Больше 30% опрошенных часто проводят нерабочее время с коллегами
Больше 30% опрошенных часто проводят нерабочее время с коллегами

Половина новосибирцев, опрошенных порталом Зарплата.ру, признались, что периодически задерживаются на работе.


Аналитики портала опросили 1180 жителей Новосибирска, чтобы узнать, как они проводят свободное от работы время.

Как оказалось, только у 37% опрошенных вечером в будни остаётся время на увлечения и личные дела. «Половина новосибирцев периодически задерживаются на работе и не всегда могут посвятить это время себе. 10% горожан с понедельника по пятницу работают до позднего вечера. 3% респондентов утверждают, что трудятся и в выходные, и времени на досуг нет никогда», — рассказали авторы исследования.

По их данным, 43% опрошенных новосибирцев посвящают нерабочее время семье, 22% — отдыху и сну. Каждый десятый в свободные часы занимается спортом, 2% общаются с друзьями. 12% респондентов предпочитают заниматься саморазвитием, а 11% — творчеством.

«Больше трети [опрошенных] горожан — 34% — часто проводят нерабочее время с коллегами, а 64% отметили, что их отношения с сотрудниками ограничиваются только пространствами офиса», — сообщили в пресс-службе портала по поиску работы Зарплата.ру.


Каждый десятый признался, что не стремится заниматься чем-то продуктивным в свободное время, потому что и так устаёт на работе.


Ранее корреспонденты НГС провели один день с обычным безработным. Он на своём примере показал, из-за чего новосибирцы теряют работу, как её ищут и чем вообще занимается летом человек, которому не нужно в офис.

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