Учёный из Казахстана отсудил у новосибирских врачей 350 тысяч за кусок железа в колене

Ерлан Тайкулаков преподаёт геофизику и геологию в университете
Ерлан Тайкулаков преподаёт геофизику и геологию в университете

Сегодня в Новосибирске завершился суд геофизика из Алма-Аты Ерлана Тайкулакова с новосибирской АНО «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО» — бывший пациент требовал компенсации от врачей, которые оставили в его колене фрагменты металлических инструментов.


Новосибирские хирурги из клиники НИИТО провели операцию на колене Тайкулакова в марте прошлого года. Тогда пациент приехал из Казахстана в Новосибирск по рекомендации знакомого. Спустя какое-то время Тайкулаков ощутил боль в колене и выяснил, что врачи оставили в его колене кусочки хирургических инструментов. 


Согласно сайту Центрального районного суда города Новосибирска, иск Ерлана Тайкулакова к клинике НИИТО был подан 12 августа прошлого года. Сегодня суд вынес решение в пользу гражданина Казахстана.


Операцию жителю Казахстана делали в марте прошлого года. На снимке отчётливо видно кусок металла
Операцию жителю Казахстана делали в марте прошлого года. На снимке отчётливо видно кусок металла


«Согласно решению суда, Ерлану выплачено 350 тысяч рублей. С решением суда не согласны, считаю, что должны были гораздо больше в пользу Ерлана. Сейчас у нас есть месяц на оспаривание, пока в раздумьях. Вообще хотелось бы его оспорить. Видимо, против госучреждений никак не выступишь. По моему мнению, НИИТО сделало всё возможное, чтобы выплатить как можно меньшую компенсацию», — сообщил корреспонденту НГС адвокат Тайкулакова Нариман Закирьянов.


Корреспондент НГС направил запрос в НИИТО с просьбой прокомментировать решение суда, а также сообщить, будет ли решение оспариваться.


Весной прошлого года сибирячка отсудила беспрецедентно большую сумму у частной клиники, в которой лечили её мать, — после операции женщина стала инвалидом. Однако спустя полгода клиника так и не заплатила положенные по суду 7 миллионов рублей.

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