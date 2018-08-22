Школьника увезли в больницу после ДТП с мотоциклом и «Ладой» на Затулинке
Вечером 21 августа 13-летний пассажир мотоцикла попал в больницу после аварии со встречной «Ладой» в Кировском районе Новосибирска.
ДТП произошло на Затулинском жилмассиве.
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По его словам, в ДТП пострадал 13-летний пассажир мотоцикла. Его увезли в детскую больницу с сотрясением мозга и ушибом головы.
За рулём мотоцикла был 17-летний подросток – водительских прав у него нет, добавил Владислав Савченков.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено Владиславом Савченковым