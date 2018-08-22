Школьника увезли в больницу после ДТП с мотоциклом и «Ладой» на Затулинке

Авария случилась на повороте к дому № 90 по улице Зорге

Вечером 21 августа 13-летний пассажир мотоцикла попал в больницу после аварии со встречной «Ладой» в Кировском районе Новосибирска.







ДТП произошло на Затулинском жилмассиве.





«Водитель 1948 года рождения на автомобиле ВАЗ-2114 двигался по дороге без названия со стороны улицы Громова с левым поворотом в парковочный карман у дома № 90 по улице Зорге. В пути следования произошло столкновение с мотоциклом Irbis, <...> который двигался по дороге без названия со стороны дома № 98 по улице Зорге в сторону улицы Громова», — сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.







По его словам, в ДТП пострадал 13-летний пассажир мотоцикла. Его увезли в детскую больницу с сотрясением мозга и ушибом головы.





За рулём мотоцикла был 17-летний подросток – водительских прав у него нет, добавил Владислав Савченков.