Опасный удар: стала известна причина рака у хоккеиста «Сибири»

Самвел Мнацян продолжает заниматься спортом и верит, что ещё вернётся в большой хоккей

Спортивный агент Шуми Бабаев рассказал о состоянии игрока новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Самвела Мнацяна, у которого обнаружили рак.







«На прошлой неделе во Фрайбурге, где сейчас находится Сэм, начались курсы химии и лучевой терапии. В октябре ждем разрешения всей ситуации и проведение операции. Состояние у Самвела на данный момент — стабильное, врачи сами удивляются, что у нашего парня хорошее настроение, он регулярно занимается спортом. И верит, что ещё вернется в большой хоккей», — сообщается на странице спортивного агентства Шуми Бабаева в Instagram.







По данным Шуми Бабаева, онкологическое заболевание у Самвела Мнацяна стало развиваться после того, как он получил спортивную травму.







«В результате удара в спину в одной из игр на шестом позвонке образовалась опухоль, которая впоследствии переросла в злокачественное образование. Это произошло в течение считанных месяцев. Всё это дало метастазы на печень и мочевыводящие каналы», — говорится в опубликованном сообщении.







Шуми Бабаев добавил, что спортсмен ждал окончательного заключения врачей на протяжении нескольких последних недель. В субботу в Германии состоялся консилиум, на котором стал известен точный диагноз.







28-летний защитник Самвел Мнацян перешёл в «Сибирь» этой весной. Ранее он играл за омский «Авангард», астанинский «Барыс», нижнекамский «Нефтехимик» и владивостокский «Адмирал». Контракт с новосибирской командой спортсмен заключил на два года. Из-за лечения хоккеист пропустит сезон.