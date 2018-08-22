Опасный удар: стала известна причина рака у хоккеиста «Сибири»

Самвел Мнацян продолжает заниматься спортом и верит, что ещё вернётся в большой хоккей
Самвел Мнацян продолжает заниматься спортом и верит, что ещё вернётся в большой хоккей

Спортивный агент Шуми Бабаев рассказал о состоянии игрока новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Самвела Мнацяна, у которого обнаружили рак.


«На прошлой неделе во Фрайбурге, где сейчас находится Сэм, начались курсы химии и лучевой терапии. В октябре ждем разрешения всей ситуации и проведение операции. Состояние у Самвела на данный момент — стабильное, врачи сами удивляются, что у нашего парня хорошее настроение, он регулярно занимается спортом. И верит, что ещё вернется в большой хоккей», — сообщается на странице спортивного агентства Шуми Бабаева в Instagram.


По данным Шуми Бабаева, онкологическое заболевание у Самвела Мнацяна стало развиваться после того, как он получил спортивную травму.


«В результате удара в спину в одной из игр на шестом позвонке образовалась опухоль, которая впоследствии переросла в злокачественное образование. Это произошло в течение считанных месяцев. Всё это дало метастазы на печень и мочевыводящие каналы», — говорится в опубликованном сообщении.


Шуми Бабаев добавил, что спортсмен ждал окончательного заключения врачей на протяжении нескольких последних недель. В субботу в Германии состоялся консилиум, на котором стал известен точный диагноз.


28-летний защитник Самвел Мнацян перешёл в «Сибирь» этой весной. Ранее он играл за омский «Авангард», астанинский «Барыс», нижнекамский «Нефтехимик» и владивостокский «Адмирал». Контракт с новосибирской командой спортсмен заключил на два года. Из-за лечения хоккеист пропустит сезон.

Прочтений: 7069
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено