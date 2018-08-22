Огонь столбом: в Заельцовском районе сгорел магазин

Сегодня ночью на пересечении Мочищенского шоссе и улицы Жуковского загорелся продуктовый киоск по адресу Ангарная, 1а. Как сообщают очевидцы в социальной сети «Вконтакте», этот павильон горит уже второй раз.

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Виктория Брылёва

Видео vk.com/act54