Работают на износ: Путин наградил медалями четырех новосибирцев

Валерий Ильенко, директор ПАТП  № 5  и депутат областного Совета 
Валерий Ильенко, директор ПАТП № 5 и депутат областного Совета 

Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград и почетных званий — в списке оказались жители Новосибирской области. 


Звание заслуженного работника в области сельского хозяйства получил Егор Кин, директор ООО «Рубин». Как сообщало еще в 2010 году издание «Честное слово», «Рубин» не раз получал награды как лучшее сельхозпредприятие области. Также медалями ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» были награждены три представителя Новосибирской области: Алексей Агеев, механизатор ЗАО «Лукошино», Анатолий Ляхов, директор ЗАО «Кубанское» и Валерий Ильенко — депутат областного Совета, директор ПАТП-5 и председатель правления «Транспортного Союза Сибири».


Ильенко был одним из организаторов сбора подписей за кандидатуру Владимира Путина на прошедших выборах президента РФ. В опубликованном указе сказано, что он получает награду «за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу». Дозвониться до Валерия Ильенко, равно как и до других награжденных, вечером 21 августа и уточнить, знают ли они о награде, НГС не удалось.


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