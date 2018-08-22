Работают на износ: Путин наградил медалями четырех новосибирцев
Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград и почетных званий — в списке оказались жители Новосибирской области.
Звание заслуженного работника в области сельского хозяйства получил Егор Кин, директор ООО «Рубин». Как сообщало еще в 2010 году издание «Честное слово», «Рубин» не раз получал награды как лучшее сельхозпредприятие области. Также медалями ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» были награждены три представителя Новосибирской области: Алексей Агеев, механизатор ЗАО «Лукошино», Анатолий Ляхов, директор ЗАО «Кубанское» и Валерий Ильенко — депутат областного Совета, директор ПАТП-5 и председатель правления «Транспортного Союза Сибири».
Ильенко был одним из организаторов сбора подписей за кандидатуру Владимира Путина на прошедших выборах президента РФ. В опубликованном указе сказано, что он получает награду «за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу». Дозвониться до Валерия Ильенко, равно как и до других награжденных, вечером 21 августа и уточнить, знают ли они о награде, НГС не удалось.
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Виктория Брылёва
Фото из архива НГС