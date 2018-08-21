Самой популярной в мире стала модель «Тойоты»

Toyota Corolla

По итогам первого полугодия 2018 года самой раскупаемой машиной в мире стала Toyota Corolla — продано 610 661 авто, сообщает мировое агентство focus2move. На втором месте американский пикап Ford F-Series (536 451 штука), на третьем — Volkswagen Golf (441 948 штук).







«В первую десятку также входят Toyota RAV (408 703 штук) и Toyota Camry ( 337 107 штук)», — уточнили в агентстве. Замыкает топ-10 американский Chevrolet Silverado (323 746 штук).





В Новосибирске несколько иная структура спроса на «Тойоты». Новая «Королла» находится в тени и не пользуется особым спросом, лучшие продажи сейчас у Toyota Camry и Toyota RAV4. Неплохо расходятся внедорожники Prado. Напомним, в нашем городе марку Toyota представляет один дилер, компания «Тойота центр Новосибирск Запад».





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