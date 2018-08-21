Самой популярной в мире стала модель «Тойоты»
По итогам первого полугодия 2018 года самой раскупаемой машиной в мире стала Toyota Corolla — продано
«В первую десятку также входят Toyota RAV
В Новосибирске несколько иная структура спроса на «Тойоты». Новая «Королла» находится в тени и не пользуется особым спросом, лучшие продажи сейчас у Toyota Camry и Toyota RAV4. Неплохо расходятся внедорожники Prado. Напомним, в нашем городе марку Toyota представляет один дилер, компания «Тойота центр Новосибирск Запад».
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Дмитрий Косенко
Фото toyota.com