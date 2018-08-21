На Сухом Логу прорвало трубу с водой

Поток бежит рядом с этим домом

Сегодня вечером, 21 августа, на улице Дуси Ковальчук в Калининском районе Новосибирска прорвало трубу — на улицу вырвался сильный поток воды. Его заметил один из местных жителей, который проходил мимо дома № 414.







«Мы просто шли и услышали шум. Решили подойти поближе и засняли такую картину — этот весь поток идет, и это никак не огорожено. <…> Там большая ливневая канализация, куда это все стекает. На самом деле если ребенок туда залезет, то его смоет в эту канализацию», — рассказал читатель НГС Александр.







По словам Александра, рядом уже около месяца идет ремонт большой трубы, которая может быть причиной прорыва, — еще недавно замеченного мужчиной потока воды не было.









Корреспондент НГС направил запрос в Горводоканал с просьбой прокомментировать ситуацию, оперативно получить комментарий не удалось.





В конце июля коммунальная авария случилась в Ленинском районе — тогда недалеко от спорткомплекса «Заря» забил фонтан.