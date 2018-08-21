Зюганов заявил, что сибиряки увидят свою пенсию в гробу

По словам главы КПРФ Геннадия Зюганова, сибиряки не доживут до пенсии

Сегодня в Государственной Думе прошли слушания на тему совершенствования пенсионного законодательства. С трибуны выступали депутаты, министр труда, глава Счетной палаты, представители профсоюзов, общественных организаций и эксперты.







Во время своего выступления глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что жители Сибири не доживут до пенсии.





«Я считаю, это закон об отсталости страны, закон самый жестокий и циничный, который вносился в Думу за последние 25 лет. <…>





Сибирь и Дальний Восток: cредний возраст [пенсионеров] 60, 61, 62 года. Они почти все в гробу увидят свою пенсию!





<…> А там будут главные процессы происходить! Я хочу обратить ещё раз ваше внимание, что без русского мира мы не сможем существовать», — заявил Геннадий Зюганов с трибуны.





Председатель регионального отделения Союза пенсионеров России в Новосибирской области Ирина Чернышова, напротив, долго рассуждала о жизни пенсионеров и размере пенсий. По её словам, средний размер пенсии в Новосибирской области составляет 13 тысяч рублей.





«В Новосибирской области проживает 828 тысяч пенсионеров. 35% из них защищены федеральным законодательством и мерами социальной поддержки: это люди старше 80 лет, ветераны и люди с инвалидностью. А вот вторая половина пенсионеров — это пенсионеры работающие, не работающие, но желающие работать <…> Очень важно защищать интересы всех абсолютно пенсионеров. Поэтому Союз пенсионеров своей задачей считает создание условий для творческой и профессиональной реализации активных пенсионеров. Помочь им быть востребованными в современном обществе <…> и отвлечь их от одиночества и социального угасания», — сказала Ирина Чернышева.





По итогам слушаний было решено создать специальную комиссию, которая займётся дальнейшим обсуждением пенсионной реформы. Как и прежде, партии КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выступили ярыми противниками реформ.





В Новосибирске акции протеста против пенсионной реформы проходят с начала лета. Один из последних митингов прошёл в парке «Городское начало»: на него собрались около 300 человек.







Законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста, Госдума приняла в первом чтении 19 июля. Среди голосовавших за него были и депутаты, представляющие Новосибирскую область.

