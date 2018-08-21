Зюганов заявил, что сибиряки увидят свою пенсию в гробу
Сегодня в Государственной Думе прошли слушания на тему совершенствования пенсионного законодательства. С трибуны выступали депутаты, министр труда, глава Счетной палаты, представители профсоюзов, общественных организаций и эксперты.
Во время своего выступления глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что жители Сибири не доживут до пенсии.
«Я считаю, это закон об отсталости страны, закон самый жестокий и циничный, который вносился в Думу за последние 25 лет. <…>
Сибирь и Дальний Восток: cредний возраст [пенсионеров] 60, 61, 62 года. Они почти все в гробу увидят свою пенсию!
<…> А там будут главные процессы происходить! Я хочу обратить ещё раз ваше внимание, что без русского мира мы не сможем существовать», — заявил Геннадий Зюганов с трибуны.
Председатель регионального отделения Союза пенсионеров России в Новосибирской области Ирина Чернышова, напротив, долго рассуждала о жизни пенсионеров и размере пенсий. По её словам, средний размер пенсии в Новосибирской области составляет 13 тысяч рублей.
«В Новосибирской области проживает 828 тысяч пенсионеров. 35% из них защищены федеральным законодательством и мерами социальной поддержки: это люди старше 80 лет, ветераны и люди с инвалидностью. А вот вторая половина пенсионеров — это пенсионеры работающие, не работающие, но желающие работать <…> Очень важно защищать интересы всех абсолютно пенсионеров. Поэтому Союз пенсионеров своей задачей считает создание условий для творческой и профессиональной реализации активных пенсионеров. Помочь им быть востребованными в современном обществе <…> и отвлечь их от одиночества и социального угасания», — сказала Ирина Чернышева.
По итогам слушаний было решено создать специальную комиссию, которая займётся дальнейшим обсуждением пенсионной реформы. Как и прежде, партии КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выступили ярыми противниками реформ.
В Новосибирске акции протеста против пенсионной реформы проходят с начала лета. Один из последних митингов прошёл в парке «Городское начало»: на него собрались около 300 человек.
Законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста, Госдума приняла в первом чтении 19 июля. Среди голосовавших за него были и депутаты, представляющие Новосибирскую область.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
В нашем Instagram уже 40 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов.
Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова