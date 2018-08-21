Зюганов заявил, что сибиряки увидят свою пенсию в гробу

По словам главы КПРФ Геннадия Зюганова, сибиряки не доживут до пенсии
По словам главы КПРФ Геннадия Зюганова, сибиряки не доживут до пенсии

Сегодня в Государственной Думе прошли слушания на тему совершенствования пенсионного законодательства. С трибуны выступали депутаты, министр труда, глава Счетной палаты, представители профсоюзов, общественных организаций и эксперты.


Во время своего выступления глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что жители Сибири не доживут до пенсии.


«Я считаю, это закон об отсталости страны, закон самый жестокий и циничный, который вносился в Думу за последние 25 лет. <…> 


Сибирь и Дальний Восток: cредний возраст [пенсионеров] 60, 61, 62 года. Они почти все в гробу увидят свою пенсию! 


<…> А там будут главные процессы происходить! Я хочу обратить ещё раз ваше внимание, что без русского мира мы не сможем существовать», — заявил Геннадий Зюганов с трибуны.


Председатель регионального отделения Союза пенсионеров России в Новосибирской области Ирина Чернышова, напротив, долго рассуждала о жизни пенсионеров и размере пенсий. По её словам, средний размер пенсии в Новосибирской области составляет 13 тысяч рублей.


«В Новосибирской области проживает 828 тысяч пенсионеров. 35% из них защищены федеральным законодательством и мерами социальной поддержки: это люди старше 80 лет, ветераны и люди с инвалидностью. А вот вторая половина пенсионеров — это пенсионеры работающие, не работающие, но желающие работать <…> Очень важно защищать интересы всех абсолютно пенсионеров. Поэтому Союз пенсионеров своей задачей считает создание условий для творческой и профессиональной реализации активных пенсионеров. Помочь им быть востребованными в современном обществе <…> и отвлечь их от одиночества и социального угасания», — сказала Ирина Чернышева.


По итогам слушаний было решено создать специальную комиссию, которая займётся дальнейшим обсуждением пенсионной реформы. Как и прежде, партии КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выступили ярыми противниками реформ.


В Новосибирске акции протеста против пенсионной реформы проходят с начала лета. Один из последних митингов прошёл в парке «Городское начало»: на него собрались около 300 человек.


Законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста, Госдума приняла в первом чтении 19 июля. Среди голосовавших за него были и депутаты, представляющие Новосибирскую область.

Прочтений: 2898
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено