Две девушки спасли тонущего парня на пляже: семья ищет спасительниц

В парке предполагают, что парень мог нырнуть вниз головой

Несчастный случай произошёл в бассейне в семейном парке отдыха «Ремикс» в Бердске. Вчера днём 20-летний парень пошёл купаться в одном из бассейнов парка отдыха и сломал шейные позвонки.







По словам родственницы молодого человека, её племянник отдыхал в бассейне со знакомыми, и, пока те пошли расставлять шезлонги, он решил зайти в воду.







«Что произошло — никто не видел. Он оказался в бассейне в утопленном состоянии, его вытащили через какое-то время из бассейна, у него перелом шейных позвонков, отёк лёгких, отёк мозга. Он сейчас в бессознательном состоянии в больнице», — рассказала корреспонденту НГС тётя пострадавшего Елена Камынина.







По словам женщины, жизнь её племяннику спасли две девушки, которых теперь семья хочет отблагодарить.







«Мы ищем очевидцев. Помощь ему оказали две девушки с медицинским образованием — ему запустили сердце, хотелось бы их поблагодарить и узнать, как он в воде оказался», — пояснила Елена Камынина.







После этого на место происшествия приехал автомобиль скорой помощи и отвез парня в больницу. Елена Камынина отметила, что её племянник до сих пор находится в бессознательном состоянии.







Как рассказали в семейном парке отдыха «Ремикс», в бассейне камер нет, но сотрудники парка предполагают, что парень нырнул, а это в двух бассейнах парка запрещено.







«Он прыгнул в тот бассейн, который был неполный. Я не знаю, что его толкнуло, чем он думал, прыгая головой вниз в бассейн. Его вытащили рядом с табличкой, где написано "Не нырять" <…> Как ещё можно шею сломать? Парень был не маленький, 20 лет ему, и по весу примерно до 90 килограмм, высокий молодой человек. Опять же, мы до сих пор не знаем, что как», — рассказал сотрудник семейного парка отдыха «Ремикс».







В «Ремиксе» отметили, что связались с родственниками пострадавшего и поддерживают их в трудную минуту.







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