Новосибирец отделался условным сроком за стрельбу в стриптиз-клубе

Стрельба в стриптиз-клубе прогремела в ноябре 2017 года

Сегодня, 21 августа, Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор мужчине, который осенью прошлого года устроил стрельбу в стриптиз-клубе «Чарли».







«Назначено наказание в виде лишения свободы условно», — сообщили в суде.







В суде напомнили, что ночью 25 ноября 2017 года в холле стриптиз-клуба «Чарли» подсудимый не меньше шести раз выстрелил из травматического пистолета GrandPowerT12. Сделал он это «из хулиганских побуждений». По данным суда, от выстрелов пострадали двое — их здоровью причинён лёгкий вред.







Ранее в полиции сообщали, что во время стрельбы пострадали трое человек, среди которых оказался охранник заведения. Одного из пострадавших увезли в больницу, остальные получили медицинскую помощь на месте. После конфликта стрелявший скрылся — задержать его удалось через два дня.





Сотрудница клуба «Чарли», ставшая свидетелем случившегося, ранее рассказывала, что в ту ночь конфликт с дракой и стрельбой произошёл между двумя компаниями гостей. Сотрудник охраны получил выстрел в руку, когда пытался разнять дерущихся.







«Охранник сильно не пострадал. Но у нас такая ситуация впервые за четыре года. И охрана сделала всё, что смогла», — поясняли в заведении.







Стрелок оказался на скамье подсудимых по обвинению в хулиганстве (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ) и «умышленном причинении лёгкого вреда здоровью» (п. «а, в» ч. 2 ст. 115 УК РФ), сообщили в Железнодорожном районном суде.







Приговор в законную силу ещё не вступил.

