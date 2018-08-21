Новосибирец отделался условным сроком за стрельбу в стриптиз-клубе

Стрельба в стриптиз-клубе прогремела в ноябре 2017 года 
Стрельба в стриптиз-клубе прогремела в ноябре 2017 года 

Сегодня, 21 августа, Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор мужчине, который осенью прошлого года устроил стрельбу в стриптиз-клубе «Чарли».


«Назначено наказание в виде лишения свободы условно», — сообщили в суде.


В суде напомнили, что ночью 25 ноября 2017 года в холле стриптиз-клуба «Чарли» подсудимый не меньше шести раз выстрелил из травматического пистолета GrandPowerT12. Сделал он это «из хулиганских побуждений». По данным суда, от выстрелов пострадали двое — их здоровью причинён лёгкий вред.


Ранее в полиции сообщали, что во время стрельбы пострадали трое человек, среди которых оказался охранник заведения. Одного из пострадавших увезли в больницу, остальные получили медицинскую помощь на месте. После конфликта стрелявший скрылся — задержать его удалось через два дня.


Сотрудница клуба «Чарли», ставшая свидетелем случившегося, ранее рассказывала, что в ту ночь конфликт с дракой и стрельбой произошёл между двумя компаниями гостей. Сотрудник охраны получил выстрел в руку, когда пытался разнять дерущихся.


«Охранник сильно не пострадал. Но у нас такая ситуация впервые за четыре года. И охрана сделала всё, что смогла», — поясняли в заведении.


Стрелок оказался на скамье подсудимых по обвинению в хулиганстве (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ) и «умышленном причинении лёгкого вреда здоровью» (п. «а, в» ч. 2 ст. 115 УК РФ), сообщили в Железнодорожном районном суде.


Приговор в законную силу ещё не вступил.

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