Пора ёлку ставить: власти задумались об украшении площади Маркса к Новому году

В прошлом году первая новогодняя ёлка появилась как раз на площади Маркса

Муниципальный «Городской центр наружной рекламы» объявил о покупке искусственной ели для установки на площади Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска.





Сегодня, 21 августа, информация об этом появилась на сайте госзакупок.







По характеристикам, указанным в документах закупки, высота ели на стальном каркасе должна быть от 14 до 14,5 метра, в диаметре — от 5,4 до 5,9 метра. У дерева будет не меньше 24 ярусов, состоящих из искусственных ветвей.







За новогоднее дерево в МКУ «Городской центр наружной рекламы» готовы заплатить чуть больше 1,15 миллиона рублей.







После того как с поставщиком подпишут договор, ель отвезут на склад. Перед новогодними праздниками, как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, её установят на площади Маркса.







В прошлом году ёлка на площади Маркса упала на бок от сильного ветра после новогодних каникул.

