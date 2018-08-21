«Решил себя порадовать»: глава областной жилищной инспекции ушёл в отставку
Начальник государственной жилищной инспекции Новосибирской области Евгений Пономарёв покинул свой пост.
О том, что Евгений Пономарёв не работает на этом месте с 20 августа, корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.
В пресс-службе пояснили, что глава ГЖИ уволился по собственному желанию. Сейчас его обязанности исполняет Леонтий Коновалов, который ранее был заместителем начальника госжилинспекции.
«Сколько можно терпеть необоснованные нападки на себя лично и на инспекцию? Поэтому в одном высоком кабинете на уровне зама губернатора мне предложили уволиться по собственному желанию. Потому что я, видите ли, не тех проверяю, не те результаты даю», — рассказал корреспонденту НГС Евгений Пономарёв.
По словам Пономарёва, отказ от этого предложения мог обернуться для него увольнением «в связи с утратой доверия». В итоге он решил написать заявление.
«Я не нужен в этом качестве здесь? Ну всё, заканчиваем работать. <...> На самом деле, это осознанный шаг. Я прям это сделал в свой день рождения: решил себя порадовать подарком», — пояснил бывший глава госжилинспекции.
Он уточнил, что сейчас находится в поисках работы. «Предложения есть», — добавил Евгений Пономарёв.
Весной Евгений Пономарёв обратился в полицию из-за того, что кто-то повредил рольставни на входе в его квартиру. Накануне этого происшествия он получил угрозы от участника пикета возле здания ГЖИ и заподозрил, что эти события могут быть связаны. А в июне работу Пономарёва начали проверять следователи.
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Ольга Хмелевская
Фото gji.nso.ru