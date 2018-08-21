Сбежал, когда вызвали полицию: водитель Porsche напал с ружьём на водителя, не уступившего дорогу

Мужчина решил использовать оружие как аргумент в споре

Днём 21 августа на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска произошел конфликт между двумя автомобилистами — один из них во время стычки достал оружие.







Инцидент произошёл в 13:10 около здания Октябрьского универмага на Кирова, 108.





«Водитель, который ехал навстречу, посчитал, что именно я должен сдать назад и уступить ему дорогу. Он потребовал свалить, освободить дорогу, всё это сопровождая нецензурной бранью, — рассказал корреспонденту НГС пострадавший автомобилист Антон (имя изменено). — Я ему объяснил, что если ты попросишь в вежливой форме, не вопрос. Я тебя пропущу. Но, кроме брани и потока матов, я ничего не услышал. Поэтому я закрыл окно и стал ждать, что будет».





По словам Антона, его оппонентом оказался водитель Porsche Cayenne.





«Я вышел из машины, он, ни слова не говоря, быстрым шагом дошел до своей машины, достал оружие, подошёл ко мне, на ходу перезарядил, вылетел патрон, который позже сотрудники забрали. И направил мне ствол оружия в голову», — пояснил пострадавший.







По мнению Антона, оружие, которое было в руках у владельца Porsche, — автомат Калашникова или охотничий карабин «Сайга».





«Я не стал испытывать судьбу и вернулся в машину, сразу позвонил в полицию, — пояснил Антон. — Он (водитель Porsche. — НГС) заявил: "Мне ничего не будет, а над тобой в полиции посмеются". Сел и уехал».





В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили информацию о конфликте на улице Кирова.







«Да, такой факт действительно был, сегодня днём. Гражданин обратился в отдел полиции № 6 с заявлением о данном происшествии, подал заявление, заявление принято. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, был произведен осмотр, изъят патрон, который будет отправлен на исследования в экспертный криминалистический центр. При визуальном осмотре, предположительно, это патрон от карабина "Сайги"», — прокомментировали ситуацию корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства.







По заявлению новосибирца сейчас проводится доследственная проверка, после которой будет ясно, будут ли возбуждать в отношении владельца Porsche уголовное дело.







В феврале этого года в Новосибирске полиция собирала гильзы в другом месте, в кафе «Тандыр» на перекрестке Крылова и Семьи Шамшиных, — очевидцы сообщали, что там произошла драка с перестрелкой.