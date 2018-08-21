Четырёх редких баранов из Новосибирского зоопарка выпустят в горах Алтая

Перед тем как выпустить аргали в природу, на них наденут радиоошейники

Четырёх алтайских горных баранов из Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило выпустят в дикую природу.







Об этом сообщила пресс-служба национального парка «Сайлюгемский», который находится в Кош-Агачском районе Республики Алтай.







«Новосибирский зоопарк предоставляет четырёх самцов — это потомство животных, отловленных в своё время на территории Кош-Агачского района. Алтайские горные бараны успешно размножаются в условиях неволи, и сейчас численность редкого вида в зоопарке достаточна для экспозиции. В связи с чем учреждением было принято решение передать несколько особей на историческую родину. Они будут выпущены на территории Сайлюгемского парка, где обитает одна из крупнейших группировок аргали в России», — рассказали в нацпарке.







В пресс-службе уточнили, что алтайские горные бараны из Новосибирского зоопарка приедут к ним в начале сентября. После того как животных выпустят в дикую природу, сотрудники Сайлюгемского национального парка будут каждый день за ними наблюдать.







«Это молодые самцы, сейчас им 2–3 года. В зоопарке они содержались обособленно, в отдалённом вольере, поэтому редко контактировали с человеком. Это даёт надежду, что и в условиях дикой природы они не будут подпускать людей на близкое расстояние.





Все особи оснащены микрочипами, дополнительно перед выпуском на каждого будет надет радиоошейник. Животные будут выпущены на участке, где обитают аргали. Самое главное, чтобы их приняло дикое стадо. В этом случае шансы на успешное выживание значительно повысятся», — прокомментировал Денис Маликов — заместитель директора по науке, научным исследованиям и мониторингу Сайлюгемского национального парка.







В нацпарке уточнили, что всего, по данным ежегодных осенних учётов, в России насчитывается 1295 аргали. 80% из них обитают на Сайлюгемском хребте.







В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило корреспонденту НГС отказались давать комментарии по этому поводу. Как сообщается на его сайте, первая самка аргали появилась в зоопарке в 1994 году. Её привезли из Горного Алтая, и на протяжении многих лет она была единственным представителем этого вида во всех зоопарках мира. В 2010 году Новосибирский зоопарк получил ещё пару молодых аргали, спустя три года у них родились первые малыши. С тех пор самки алтайских горных баранов приносят потомство ежегодно. Сейчас Новосибирский зоопарк остаётся единственным в мире зоопарком, где содержится этот вид.