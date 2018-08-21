«Улица наша»: полиция объяснила грубым охранникам, что они захватили городскую землю

Сотрудники службы безопасности компании «Трапеза» уверены, что участок дороги и парковка на улице 2-я Воинская, 51 принадлежат их предприятию 
Сотрудники службы безопасности компании «Трапеза» уверены, что участок дороги и парковка на улице 2-я Воинская, 51 принадлежат их предприятию 

Новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов опубликовали на YouTube-канале «Новосибирский» видео конфликта, случившегося с сотрудниками службы безопасности компании «Трапеза» на улице 2-й Воинской, 51. Спор возник из-за муниципальной парковки, которую охранники назвали собственностью их компании.


«На самом деле, в какие-то моменты было даже жутко. Начальник охраны делал вид максимально грозный. Я думал, что дойдёт до рукоприкладства. По крайней мере он всячески показывал, что такое может случиться. <…> Как это было? Ну мы приехали на 2-ю Воинскую, поставили машину и только отошли по своим делам, как тут же охранник выбежал», — рассказал корреспонденту НГС Денис Новичков.


В ролике два охранника объяснили блогерам, что те должны убрать свою машину с парковки. Начальник службы безопасности Евгений Исаев заявил, что это их стоянка, их асфальт и даже их улица. Блогеры же объясняли охранникам «Трапезы», что дорога и парковка в этом месте муниципальные. Рассудили спор прибывшие на место конфликта полицейские, которые подтвердили правоту новосибирских блогеров.



Помощник руководителя компании «Трапеза» Светлана Агеенко сообщила корреспонденту НГС по телефону, что комментировать ситуацию в компании не будут.


В конце июля новосибирские блогеры выложили на своём канале видео о нарушении ПДД инспекторами ДПС. В ГИБДД пообещали разобраться с ситуацией, но ответ на журналистский запрос редакция НГС пока ещё не получила.

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