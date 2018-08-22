В подвале на улице Ленина откроется бар с платным входом и устрицами по цене котлет

Владельцы «Честного ресторана» решили использовать эту концепцию для нового проекта — в сентябре они собираются открыть «Честный бар» на улице Ленина в центре Новосибирска.


Крыльцо будущего бара смотрит на улицу Ленина около её перекрёстка с Урицкого
Крыльцо будущего бара смотрит на улицу Ленина около её перекрёстка с Урицкого


Как рассказал корреспонденту НГС совладелец «Честного ресторана» Михаил Цветков, «Честный бар» откроется в подвале офисного здания на улице Ленина, 12. Ранее там работал «BB-бар», который, в свою очередь, сменил еще целый ряд проектов. 


«В баре будет 96 мест. Мы уже два месяца в стройке и собираемся начать работать к середине сентября», — сообщил корреспонденту НГС ресторатор.


По словам Цветкова, «Честный бар» будут работать точно по такой же схеме, как и «Честный ресторан». Это подразумевает плату за вход (150 рублей днём, 500 — вечером в будни, 700 рублей — вечером в пятницу и субботу) при низкой стоимости блюд. 


Отличием нового проекта будет упор на пиво, в то время как в «Честном ресторане» в карте было больше 30 позиций вина, включая французское шампанское, и порядка 15 позиций виски. При этом дорогие блюда вроде стейка рибай за 465 рублей или устриц по 156 рублей за штуку в меню бара останутся.


Салат цезарь с курицей за 107 рублей из меню бизнес-ланча «Честного ресторана»
Салат цезарь с курицей за 107 рублей из меню бизнес-ланча «Честного ресторана»


Концепция «Честного ресторана» впервые в России была использована в новосибирском баре «Пивная арена», который открылся в 2010 году. Заведение запомнилось, впрочем, частыми драками, которые устраивали подвыпившие посетители. «Пивная арена» закрылась в 2014 году, однако создатели этого заведения открыли этим летом на том же месте бар Doski, который тоже можно отнести к экономсегменту, но работает он без платы за вход.


«Честный бар» вряд ли привлечёт публику за счет дешевизны напитков. Хоть самое дешёвое пиво здесь и стоит 119 рублей, но для его покупки придётся заплатить 500 рублей за вход в вечернее время по будням и ещё больше — в конце недели. 


«Честный ресторан» открылся в июне этого года, и, по словам Михаила Цветкова, владельцы довольны его финансовыми результатами. «Честный бар» на Ленина станет уже четырнадцатым баром на этом отрезке улицы. Среди его потенциальных конкурентов, расположенных в пятиминутной шаговой доступности, можно отметить John Gregor Old Pub, «Уголок Святого Патрика», Guevara bar, «Жан Хуан Лу» и Pub-501.

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