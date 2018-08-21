Самолёты над Новосибирском: Путин устроил внезапную проверку военным

О начале внезапной проверки в понедельник сообщил министр обороны Сергей Шойгу

У новосибирских военных началась внезапная проверка боеготовности.





ТАСС со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу сообщает, что проверка проводится по поручению президента и верховного главнокомандующего Владимира Путина.







«Глава Минобороны отметил, что в преддверии масштабных маневров "Восток-2018" на восточном театре военных действий проводится комплекс из 16 учений. По его словам, с 05:00 мск органы военного управления с соединениями и воинскими частями ЦВО, ВВО, ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации "приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности"», — передает ТАСС. По информации агентства, проверка будет идти до 25 августа.





Сегодня, 21 августа, над Новосибирском беспрерывно кружат военные самолёты. В пресс-службе ЦВО информацию о внезапной проверке подтвердили, пообещав прокомментировать ситуацию позже.





Боевые самолёты МиГ-31 кружат над Новосибирском с самого утра





Боевые самолёты часто летают над центром города на малой высоте — в аэропорту Толмачёво они дозаправляются.

