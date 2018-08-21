Самолёты над Новосибирском: Путин устроил внезапную проверку военным
У новосибирских военных началась внезапная проверка боеготовности.
ТАСС со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу сообщает, что проверка проводится по поручению президента и верховного главнокомандующего Владимира Путина.
«Глава Минобороны отметил, что в преддверии масштабных маневров "Восток-2018" на восточном театре военных действий проводится комплекс из 16 учений. По его словам, с 05:00 мск органы военного управления с соединениями и воинскими частями ЦВО, ВВО, ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации "приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности"», — передает ТАСС. По информации агентства, проверка будет идти до 25 августа.
Сегодня, 21 августа, над Новосибирском беспрерывно кружат военные самолёты. В пресс-службе ЦВО информацию о внезапной проверке подтвердили, пообещав прокомментировать ситуацию позже.
Боевые самолёты часто летают над центром города на малой высоте — в аэропорту Толмачёво они дозаправляются.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова