На Станционной пилят деревья и стригут траву. Через неделю там ждут президента

В сети ТУАД 12 тысяч километров дорог — деревья сейчас срезают по всем направлениям
В сети ТУАД 12 тысяч километров дорог — деревья сейчас срезают по всем направлениям

Под Новосибирском начали чистить обочины дороги на улице Станционной.


Сегодня рабочие косили траву и вырубали кустарники недалеко от Экспоцентра. В понедельник, 27 августа, здесь должен начаться форум «Технопром», который проводят областные власти. 


В то же время дорожники опровергают связь между работами и форумом. «Это обычные работы — ликвидация древесной, кустарниковой растительности. Они ежегодно выполняются на всей нашей сети», — рассказали в пресс-службе Территориального управления дорог Новосибирской области.


В пресс-службе подчеркнули, что чистка — плановое мероприятие, оно сейчас идёт на всех направлениях дорог и не связано с «Технопромом».


Прежде сообщалось, что «Технопром» может посетить президент РФ Владимир Путин. Официально о точных датах поездки президента в Новосибирск не сообщалось. 


Под Новосибирском рабочих заметили на Станционной
Под Новосибирском рабочих заметили на Станционной


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