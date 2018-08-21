На Станционной пилят деревья и стригут траву. Через неделю там ждут президента
Под Новосибирском начали чистить обочины дороги на улице Станционной.
Сегодня рабочие косили траву и вырубали кустарники недалеко от Экспоцентра. В понедельник, 27 августа, здесь должен начаться форум «Технопром», который проводят областные власти.
В то же время дорожники опровергают связь между работами и форумом. «Это обычные работы — ликвидация древесной, кустарниковой растительности. Они ежегодно выполняются на всей нашей сети», — рассказали в пресс-службе Территориального управления дорог Новосибирской области.
В пресс-службе подчеркнули, что чистка — плановое мероприятие, оно сейчас идёт на всех направлениях дорог и не связано с «Технопромом».
Прежде сообщалось, что «Технопром» может посетить президент РФ Владимир Путин. Официально о точных датах поездки президента в Новосибирск не сообщалось.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова