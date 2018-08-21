На Станционной пилят деревья и стригут траву. Через неделю там ждут президента

В сети ТУАД 12 тысяч километров дорог — деревья сейчас срезают по всем направлениям

Под Новосибирском начали чистить обочины дороги на улице Станционной.





Сегодня рабочие косили траву и вырубали кустарники недалеко от Экспоцентра. В понедельник, 27 августа, здесь должен начаться форум «Технопром», который проводят областные власти.





В то же время дорожники опровергают связь между работами и форумом. «Это обычные работы — ликвидация древесной, кустарниковой растительности. Они ежегодно выполняются на всей нашей сети», — рассказали в пресс-службе Территориального управления дорог Новосибирской области.





В пресс-службе подчеркнули, что чистка — плановое мероприятие, оно сейчас идёт на всех направлениях дорог и не связано с «Технопромом».





Прежде сообщалось, что «Технопром» может посетить президент РФ Владимир Путин. Официально о точных датах поездки президента в Новосибирск не сообщалось.





Под Новосибирском рабочих заметили на Станционной



