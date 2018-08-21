На английском сайте о мировой музыке появился клип, который нарисовали в Новосибирске

На английском сайте о мировой музыке состоялась премьера клипа новосибирского музыканта, который сделали в новосибирской студии анимации
На английском сайте о мировой музыке состоялась премьера клипа новосибирского музыканта, который сделали в новосибирской студии анимации

На английском сайте о мировой музыке styleofsound.com выложили новый клип группы The Dayoffs новосибирского музыканта Владимира Комарова, который сейчас живёт и работает в Нью-Йорке. 


О премьере клипа корреспонденту НГС рассказали сам Владимир Комаров и один из создателей видео, который работает в Новосибирске.


«Клип на песню "A Million Days" из нашего прошлогоднего дебютного альбома. Идея песни появилась около 3 лет назад, когда мы работали на бруклинской студии Virtue and Vise Studios. <…> В студии стоял старинный музыкальный инструмент челеста в идеальном состоянии — хозяин студии ездит по американской глубинке и разыскивает такого рода антиквариат. Я был просто околдован его звуком, постоянно играл и достаточно быстро сочинил клавишную мелодию, которая стала основой песни. Моя жена и дочь в тот момент уехали отдыхать, я уже успел соскучиться по ним — об этом, наверное, и текст», — пояснил Владимир Комаров.


Новосибирский музыкант Владимир Комаров, известный по группам Hot Zex и Punk TV, в последнее время сотрудничает с японским музыкантом в новом проекте The Dayoffs
Новосибирский музыкант Владимир Комаров, известный по группам Hot Zex и Punk TV, в последнее время сотрудничает с японским музыкантом в новом проекте The Dayoffs


Как рассказали в новосибирской студии «Жажа», где создали клип, Комаров не стал присылать сценарий, а просто предоставил песню и полную свободу действий.


«Он (Владимир Комаров. — И.К.) только предложил сделать в таком детском формате. <…> Всё производство заняло у нас почти 9 месяцев. Но мы существуем всего год, нас четверо и почти у всех у нас основная деятельность другая: есть учёный-генетик, есть предприниматель, я занимаюсь тренингами. Только Антон наш занимается с детьми анимацией. И собираемся мы всего лишь раз в неделю. <…> Клип сделан в смешанной технике: часть — рисованная, с девочкой, которая слушает музыку, а часть с музыкантами — в пластилине. Миры этой девочки и музыкантов пересекаются: может, это её воображаемые друзья, а может, и на самом деле эти миры существуют», — рассказала аниматор студии «Жажа» Ирина Коротаева.



В ноябре 2017 года The Dayoffs выпустили свой первый альбом с одноимённым названием. В начале декабря музыканты презентовали клип на песню «Nobody knows her». А два коротких мультфильма новосибирской анимационной студии «Жажа» уже получили признание на международных фестивалях: одно видео вошло в шорт-лист британского фестиваля DepicT, а другое — в финал испанского конкурса короткометражек Certamen Internacional Videominuto, где получило второй приз.


Справка: Новосибирский музыкант Владимир Комаров переехал в Нью-Йорк в 2011 году. На Западе и в Новосибирске он известен двумя проектами: Hot Zex и Punk TV, звучащими в стиле инди-попа и смеси рока с электроникой. Последнее время Комаров сотрудничает с японцем Ацуо Мацумото в рамках нового музыкального проекта The Dayoffs

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