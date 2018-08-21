Грянет гром: новосибирцев предупредили о надвигающейся грозе и похолодании

Из-за непогоды могут возникнуть аварийные ситуации

Новосибирские власти предупредили горожан о предстоящем ухудшении погоды — в городе ожидаются гроза, дождь и шквалистый ветер.







Как сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска со ссылкой на прогноз синоптиков, днём и ночью 22 августа в городе ожидается дождь с грозой и похолодание.







«Ночью — до +12…+14 , днём — до +16…+18 . Ветер южный 8–13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051», — проинформировали в мэрии.







Спасатели ГУ МЧС по Новосибирской области сообщают, что во время грозы и ливня нужно ограничить пребывание вне помещений и нельзя оставлять детей без присмотра.







«Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями», — предупреждают спасатели.







В случае возникновения чрезвычайных ситуаций новосибирцам рекомендуют обращаться по единому телефону вызова экстренных служб 112.







Из-за грозы, обрушившейся на Новосибирск в июне, потоки дождевой воды смыли тротуарную плитку в парке «Городское начало». Кроме того, во всём городе наблюдались массовые перебои в работе светофоров, а во дворах жилых домов упавшими деревьями придавило несколько автомобилей.

