Грянет гром: новосибирцев предупредили о надвигающейся грозе и похолодании
Новосибирские власти предупредили горожан о предстоящем ухудшении погоды — в городе ожидаются гроза, дождь и шквалистый ветер.
Как сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска со ссылкой на прогноз синоптиков, днём и ночью 22 августа в городе ожидается дождь с грозой и похолодание.
«Ночью — до
Спасатели ГУ МЧС по Новосибирской области сообщают, что во время грозы и ливня нужно ограничить пребывание вне помещений и нельзя оставлять детей без присмотра.
«Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями», — предупреждают спасатели.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций новосибирцам рекомендуют обращаться по единому телефону вызова экстренных служб 112.
Из-за грозы, обрушившейся на Новосибирск в июне, потоки дождевой воды смыли тротуарную плитку в парке «Городское начало». Кроме того, во всём городе наблюдались массовые перебои в работе светофоров, а во дворах жилых домов упавшими деревьями придавило несколько автомобилей.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова