Грянет гром: новосибирцев предупредили о надвигающейся грозе и похолодании

Из-за непогоды могут возникнуть аварийные ситуации
Из-за непогоды могут возникнуть аварийные ситуации

Новосибирские власти предупредили горожан о предстоящем ухудшении погоды — в городе ожидаются гроза, дождь и шквалистый ветер.


Как сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска со ссылкой на прогноз синоптиков, днём и ночью 22 августа в городе ожидается дождь с грозой и похолодание.


«Ночью — до +12…+14, днём — до +16…+18. Ветер южный 8–13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051», — проинформировали в мэрии.


Спасатели ГУ МЧС по Новосибирской области сообщают, что во время грозы и ливня нужно ограничить пребывание вне помещений и нельзя оставлять детей без присмотра.


«Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями», — предупреждают спасатели.


В случае возникновения чрезвычайных ситуаций новосибирцам рекомендуют обращаться по единому телефону вызова экстренных служб 112.


Из-за грозы, обрушившейся на Новосибирск в июне, потоки дождевой воды смыли тротуарную плитку в парке «Городское начало». Кроме того, во всём городе наблюдались массовые перебои в работе светофоров, а во дворах жилых домов упавшими деревьями придавило несколько автомобилей.

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