С новой кличкой и паспортом: тяжело раненного пса вылечили и отправляют в Москву

Собаку с тяжёлым пулевым ранением, которую случайно нашли прохожие в промзоне на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска, вылечили и готовят к отправке в Москву — там её уже ждёт новый хозяин.





Собака перенесла несколько операций





«Это наша подписчица на YouTube. Буквально с первых дней, как она увидела Грома, захотела его взять, — рассказала волонтер приюта «Дари добро» Оксана Маслова. — Мы, конечно, всегда опасаемся. Но, пообщавшись, поняли, что это человек воспитанный, интеллигентный».







Гром с новосибирскими друзьями будущей хозяйки





По словам Оксаны Масловой, новую хозяйку пса зовут Марина Фридман, по профессии она психоаналитик, живёт в своём доме в Москве. Женщина взяла на себя все расходы по оформлению документов и транспортировке собаки. В Москве у Грома будет новая кличка — Скай. «То, что он вытерпел, могут вытерпеть только ангелы», — процитировала новую хозяйку волонтёр. По её словам, Марина Фридман объяснила своё желание забрать именно Грома, несмотря на все сложности, потому что поняла, что эта собака должна быть с ней, и она хочет, чтобы пёс был счастливым.







Пара из Новосибирска поможет отправить собаку в Москву





«Если бы она мне сухо сказала — у меня есть вольер, я умею заниматься собаками и совершенно не было бы никаких эмоций в разговоре, то я бы, наверное, собачку не отдала, — уверена Маслова. — А тут именно разговор сердечный был. И по голосу чувствую. Не первый год пристраиваю. Когда человек звонит, я уже знаю, отдам ему или нет, и не важно, кошка это или собака».







К кличке Гром, объяснила она, собака не успела привыкнуть. К тому же, как выяснилось, на самом деле пса звали Рыжиком — волонтёры узнали, что собака жила на территории завода, где её прикармливали.







Грому сделали все прививки и чипирование. В Москву он отправится в ближайшие пару дней, как только друзья новой хозяйки — пара из Новосибирска — оформят все документы. Там, уточнила волонтер приюта, Грома будут навещать знакомые Оксаны. Также за жизнью пса они будут следить по фотографиям, которые будет высылать Марина Фридман.





Недавно две жительницы Новосибирска спасли собаку, которую сбил таксист на улице Немировича-Данченко.





Гром готовится к новой жизни в Москве



